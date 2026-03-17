Công an Cần Thơ vận động tài xế trả lại 131 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 17.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Khế vừa giúp chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ khu vực Thạnh Lợi, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) nhận lại số tiền 131 triệu đồng đánh rơi trên đường.

Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, giúp chị Thảo nhận lại số tiền đánh rơi ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, ngày 10.3, trên đường đi công việc, chị Thảo sơ ý đánh rơi 131 triệu đồng. Lo lắng vì mất số tiền lớn, chị Thảo nhanh chóng đến Công an phường Cái Khế trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế tiến hành trích xuất camera an ninh và triển khai công tác xác minh tại địa phương. Đến ngày 12.3, cán bộ đơn vị xác định được ông H. (ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) làm nghề chạy xe Grap, đã nhặt được số tiền trên, nhưng lúc này ông H. vắng nhà.

Qua công tác vận động, chiều 16.3, ông H. trở về địa phương và mang toàn bộ số tiền nhặt được đến Công an phường Cái Khế trao trả cho chị Thảo. Nhận được tiền, chị Thảo bày tỏ niềm phấn khởi và xúc động trước sự tận tâm của cán bộ Công an phường Cái Khế.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, chị Thảo viết: "Hành động này không chỉ giúp tôi nhận lại được tài sản đánh rơi mà còn làm cho tôi vô cùng cảm động về sự tận tâm của lực lượng công an. Đây là hình ảnh đẹp, cao quý, củng cố thêm niềm tin của người dân vào lực lượng công an nhân dân".