Công an Cần Thơ vận động tài xế trả lại 131 triệu đồng cho người đánh rơi

Thanh Duy
17/03/2026 15:01 GMT+7

Trên đường đi công việc, một phụ nữ đánh rơi 131 triệu đồng. Vào cuộc xác minh, Công an phường Cái Khế (thành phố Cần Thơ) đã vận động tài xế xe Grap nhặt được số tiền này trả lại.

Ngày 17.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Khế vừa giúp chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ khu vực Thạnh Lợi, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) nhận lại số tiền 131 triệu đồng đánh rơi trên đường.

Công an Cần Thơ vận động tài xế trả lại 131 triệu đồng cho người đánh rơi- Ảnh 1.

Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, giúp chị Thảo nhận lại số tiền đánh rơi

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, ngày 10.3, trên đường đi công việc, chị Thảo sơ ý đánh rơi 131 triệu đồng. Lo lắng vì mất số tiền lớn, chị Thảo nhanh chóng đến Công an phường Cái Khế trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế tiến hành trích xuất camera an ninh và triển khai công tác xác minh tại địa phương. Đến ngày 12.3, cán bộ đơn vị xác định được ông H. (ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) làm nghề chạy xe Grap, đã nhặt được số tiền trên, nhưng lúc này ông H. vắng nhà.

Qua công tác vận động, chiều 16.3, ông H. trở về địa phương và mang toàn bộ số tiền nhặt được đến Công an phường Cái Khế trao trả cho chị Thảo. Nhận được tiền, chị Thảo bày tỏ niềm phấn khởi và xúc động trước sự tận tâm của cán bộ Công an phường Cái Khế.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, chị Thảo viết: "Hành động này không chỉ giúp tôi nhận lại được tài sản đánh rơi mà còn làm cho tôi vô cùng cảm động về sự tận tâm của lực lượng công an. Đây là hình ảnh đẹp, cao quý, củng cố thêm niềm tin của người dân vào lực lượng công an nhân dân".

Tìm lại đồ đánh rơi cho du khách, Công an TP.Đà Nẵng ghi điểm

Túi xách của du khách rơi giữa dòng người dưới chân cầu Rồng, chiếc điện thoại bị bỏ quên trên taxi hay ví tiền lẫn giấy tờ thất lạc trong đêm… được công an phường xác minh, tìm lại đã để lại ấn tượng mạnh về TP.Đà Nẵng an toàn, thân thiện.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
