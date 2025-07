TP.Đà Nẵng: Đưa người nằm ngửa chạy xe qua cầu Rồng đi điều trị tâm thần

Ngày 7.7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang hoàn thiện thủ tục về người có hành vi điều khiển xe máy thả 2 tay, nằm ngửa trên yên xe khi chạy qua cầu Rồng (P.An Hải, TP.Đà Nẵng) để đưa vào cơ sở điều trị tâm thần theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy BS 43X6-84xx buông cả hai tay khi di chuyển qua cầu Rồng, hướng từ P.Hải Châu (Q.Hải Châu cũ) qua P.An Hải (Q.Sơn Trà cũ). Đáng nói, người này nằm ngửa trên yên xe khi xe máy chạy với tốc độ cao.

Hành vi liều lĩnh này khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, bức xúc.

Cảnh người liều lĩnh thả 2 tay, nằm trên yên xe máy khi chạy qua cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.An Hải (khu vực Q.Sơn Trà cũ) phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả xác định, người thực hiện hành vi điều khiển xe máy sai luật là L.H.K (39 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa). Đáng chú ý, lực lượng chức năng xác minh K. từng có tiền sử điều trị tâm thần, đã 5 lần vào bệnh viện chuyên khoa và thường xuyên bỏ nhà sống lang thang.

Công an TP.Đà Nẵng đang hoàn thiện thủ tục đưa K. vào cơ sở điều trị tâm thần bắt buộc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, lực lượng công an xác định chiếc xe máy do K. điều khiển thuộc sở hữu của ông P.D.N (66 tuổi, trú tại P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của ông N. vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục đưa K. vào cơ sở điều trị tâm thần bắt buộc theo quy định pháp luật.