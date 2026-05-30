Thanh niên Đà Nẵng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới

Sáng nay 30.5, tại P.Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng), Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, đã tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tham dự đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Đà Nẵng yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới", đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác Hội

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng, cho biết giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực với các hoạt động sáng tạo, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Các cuộc vận động và chương trình do Hội triển khai ngày càng thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần hình thành lớp thanh niên Đà Nẵng giàu lòng nhân ái, có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tích cực học tập, lập thân, lập nghiệp và thích ứng nhanh với những yêu cầu phát triển mới.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, những kết quả đạt được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng cùng sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác Hội vẫn còn một số hạn chế như bản sắc riêng của tổ chức Hội chưa thật sự nổi bật; một số phong trào thiếu chiều sâu, hiệu quả và phạm vi tác động chưa rộng, nhất là đối với thanh niên đặc thù và thanh niên yếu thế.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2029 cùng 10 chỉ tiêu cụ thể.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng, phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo và nhiều mô hình hiệu quả của công tác Hội và phong trào thanh niên Đà Nẵng trong thời gian qua.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, hiện đại và giàu bản sắc, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp bộ Hội tập trung đổi mới triệt để phương thức hoạt động và xây dựng kế hoạch theo tinh thần "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo".

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại đại hội là nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội và thanh niên. Theo anh Nguyễn Tường Lâm, kỹ năng sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi cán bộ Hội.

Các cấp bộ Hội cần chủ động ứng dụng công nghệ vào toàn bộ hoạt động, tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các mô hình như "Bình dân học vụ số", "Tổ công nghệ số cộng đồng", các đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp và tham gia xây dựng đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng thanh niên công nhân và thanh niên tại địa bàn dân cư, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; quyết tâm xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh tại những khu vực này.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, yếu tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới chính là đội ngũ cán bộ Hội. Cán bộ Hội phải thực sự là những thủ lĩnh thanh niên, gương mẫu, có kỹ năng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, đội ngũ cán bộ Hội cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luôn giữ nhiệt huyết, "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau", đồng thời có năng lực tổ chức và dẫn dắt các phong trào thanh niên thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ thành phố trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động Hội, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị thực hiện tốt phương châm "3 gần - 5 phải - 4 không". Trong đó, "3 gần" gồm gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải" gồm phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không" gồm không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không làm sai chức năng.

"Chỉ khi xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng các yêu cầu đó, tổ chức Hội mới đủ năng lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa thanh niên Đà Nẵng thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.