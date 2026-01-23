Việt Nam sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới

Tính từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội XIV của Đảng đã nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phát triển của đất nước

Các thư, điện mừng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việt Nam đã nhận 898 thư, điện chúc mừng Đại hội XIV ẢNH: TUẤN MINH

Trong số này có 8 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia, Đảng Công lý Nhân dân Malaysia, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan, Đảng Đại hội Tái thiết Timor-Leste, Đảng Dân chủ Turmenistan, Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka.

18 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Armenia thịnh vượng, Đảng Cộng sản Ireland, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Toàn Áo, Đảng Cộng sản Áo tại bang Steiermark, Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Liên minh Tiến bộ Syriza (Hy Lạp), Đảng Cộng sản Ý, Đảng Dân chủ Ý, Đảng Tái lập Cộng sản Ý, Đảng Cộng sản Luxembourg, Đảng Nước Nga Công bằng, Đảng Xã hội Pháp, Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Cyprus (AKEL), Đảng Liên minh nhân dân Galicia (Tây Ban Nha), Đảng Lao động Thuỵ Sĩ.

21 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Tổ quốc của những cộng đồng - Phong trào Evita (Argentina), Đảng Dân chủ lao động Brasil, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Xã hội Chile, Đảng Comunes (Colombia), Đảng Cộng sản Colombia, Đảng Tổ quốc của tất cả các đảng (Dominicana), Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Martí (El Salvador), Đảng Cộng sản Ecuador, Đảng Chúng ta là tổ quốc Ecuador, Đảng Cộng sản Ecuadorian (Ecuador), Liên minh Cách mạng toàn quốc Guatemala, Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia Morena (Mexico), Đảng Cách mạng Thể chế (Mexico), Đảng Đại hội Dân chủ quốc gia Mỹ (Mỹ), Đảng Cộng sản Paraguay, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista Nicaragoa, Đảng Phong trào vì Công bằng xã hội (Trinidad and Tobago), Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela.

11 điện mừng từ các nước Trung Đông - châu Phi, gồm: Đảng Tương lai quốc gia Ai Cập, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Các lực lượng Bảo vệ Dân chủ (Burundi), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Ghana, Đảng Liên minh Hồi giáo Motalefeh (Iran), Đảng Cộng sản Lebanon, Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa các Lực lượng bình dân Morocco, Đảng Công lý Phát triển Morocco, Đảng Cộng sản Nam Phi, Tổ chức Giải phóng Palestine, Đảng Cộng sản Sudan.

Cùng đó, Đại hội cũng nhận được điện mừng từ 11 tổ chức quốc tế và khu vực: Liên đoàn Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC), Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO).

62 điện mừng từ các cá nhân, trong đó có Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Kyrgyzstan, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Anh, Nghị sĩ Mác Hen-đrích ủng hộ Việt Nam, cùng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ ngành các nước và các đại sứ, thượng nghị sĩ, lãnh sự danh dự Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị các nước...

Ngoài ra, Đai hội XIV còn nhận được 120 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 88 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm, chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.