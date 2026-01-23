Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Việt Nam sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới

Hải Triều
Hải Triều
23/01/2026 21:14 GMT+7

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội XIV của Đảng đã nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tính từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội XIV của Đảng đã nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phát triển của đất nước

Các thư, điện mừng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việt Nam sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới- Ảnh 1.

Việt Nam đã nhận 898 thư, điện chúc mừng Đại hội XIV

ẢNH: TUẤN MINH

Trong số này có 8 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia, Đảng Công lý Nhân dân Malaysia, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan, Đảng Đại hội Tái thiết Timor-Leste, Đảng Dân chủ Turmenistan, Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka.

18 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Armenia thịnh vượng, Đảng Cộng sản Ireland, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Toàn Áo, Đảng Cộng sản Áo tại bang Steiermark, Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Liên minh Tiến bộ Syriza (Hy Lạp), Đảng Cộng sản Ý, Đảng Dân chủ Ý, Đảng Tái lập Cộng sản Ý, Đảng Cộng sản Luxembourg, Đảng Nước Nga Công bằng, Đảng Xã hội Pháp, Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Cyprus (AKEL), Đảng Liên minh nhân dân Galicia (Tây Ban Nha), Đảng Lao động Thuỵ Sĩ.

21 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Tổ quốc của những cộng đồng - Phong trào Evita (Argentina), Đảng Dân chủ lao động Brasil, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Xã hội Chile, Đảng Comunes (Colombia), Đảng Cộng sản Colombia, Đảng Tổ quốc của tất cả các đảng (Dominicana), Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Martí (El Salvador), Đảng Cộng sản Ecuador, Đảng Chúng ta là tổ quốc Ecuador, Đảng Cộng sản Ecuadorian (Ecuador), Liên minh Cách mạng toàn quốc Guatemala, Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia Morena (Mexico), Đảng Cách mạng Thể chế (Mexico), Đảng Đại hội Dân chủ quốc gia Mỹ (Mỹ), Đảng Cộng sản Paraguay, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista Nicaragoa, Đảng Phong trào vì Công bằng xã hội (Trinidad and Tobago), Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela.

11 điện mừng từ các nước Trung Đông - châu Phi, gồm: Đảng Tương lai quốc gia Ai Cập, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Các lực lượng Bảo vệ Dân chủ (Burundi), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Ghana, Đảng Liên minh Hồi giáo Motalefeh (Iran), Đảng Cộng sản Lebanon, Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa các Lực lượng bình dân Morocco, Đảng Công lý Phát triển Morocco, Đảng Cộng sản Nam Phi, Tổ chức Giải phóng Palestine, Đảng Cộng sản Sudan.

Cùng đó, Đại hội cũng nhận được điện mừng từ 11 tổ chức quốc tế và khu vực: Liên đoàn Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC), Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO).

62 điện mừng từ các cá nhân, trong đó có Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Kyrgyzstan, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Anh, Nghị sĩ Mác Hen-đrích ủng hộ Việt Nam, cùng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ ngành các nước và các đại sứ, thượng nghị sĩ, lãnh sự danh dự Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị các nước...

Ngoài ra, Đai hội XIV còn nhận được 120 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 88 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm, chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tin liên quan

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Lãnh đạo các nước đều khẳng định, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư cho thấy sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội XIV đại hội đảng Điện mừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận