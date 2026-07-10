Xem nhanh 20h ngày 10.7: Dư luận phản ứng đề xuất thi lại của Tuyên Quang | Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát quan chức

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dư luận phản ứng dữ dội trước đề xuất ‘thi lại’ của Tuyên Quang

Liên quan đến vụ án ‘bất thường điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang’, đề nghị tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bạn đọc cho rằng việc xử lý cần dựa trên kết quả xác minh, mức độ liên quan của từng thí sinh và quy định hiện hành.

Theo các ý kiến gửi tới Báo Thanh Niên, vấn đề được quan tâm nhất là liệu việc tổ chức thi lại có phù hợp trong trường hợp đã xuất hiện sai phạm liên quan đến quá trình làm bài thi. Nhiều ý kiến cho rằng nếu cơ quan chức năng xác định thí sinh có hành vi gian lận, việc xử lý cần thực hiện theo quy chế thi. Trong khi đó, với những thí sinh không liên quan đến sai phạm, cần có phương án bảo đảm quyền lợi và tránh để các em chịu ảnh hưởng từ hành vi của người khác.

Dư luận phản ứng dữ dội trước đề xuất ‘thi lại’ của Tuyên Quang

Một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc đặt ra là không nên áp dụng cùng một phương án cho toàn bộ thí sinh nếu mức độ liên quan đến vụ việc khác nhau. Theo hướng này, cơ quan chức năng cần xác định rõ những thí sinh có liên quan đến hành vi vi phạm và những thí sinh làm bài độc lập, không nhận hỗ trợ trái quy định. Việc xử lý sau đó cần căn cứ vào kết quả xác minh đối với từng trường hợp.

Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát quan chức quân đội

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 9.7 cho biết đã ngăn chặn hai âm mưu ám sát các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga, trong đó Ukraine đã tuyển mộ một phụ nữ trẻ và một cựu tù nhân để thực hiện các vụ tấn công.

Trong các tuyên bố, FSB tuyên bố "những kẻ điều khiển phương Tây" đứng sau các âm mưu được cho là cũng liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng quân sự và một nhà máy sản xuất quốc phòng.

Tại Moscow, FSB cho biết đã bắt giữ một phụ nữ Nga 25 tuổi với cáo buộc tìm kiếm mục tiêu ở thủ đô Nga và St. Petersburg sau khi được tình báo Ukraine tuyển mộ qua WhatsApp vào năm 2024.

Xem nhanh 20h ngày 10.7: Dư luận phản ứng đề xuất thi lại của Tuyên Quang | Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát quan chức

Theo cơ quan tình báo Nga, người phụ nữ này đã thuê một căn hộ ở Moscow và theo dõi các hoạt động của một quan chức quân đội. Họ không tiết lộ tên của quan chức này.

Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính, được cho là đã cất giữ quần áo ngụy trang và thực phẩm trong căn hộ thuê để có thể sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho những người sẽ tiến hành âm mưu ám sát. Người phụ nữ này dự kiến sẽ rời Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova.

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