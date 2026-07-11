Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mikel Merino: 'Siêu dự bị' lợi hại nhất World Cup 2026

Chỉ trong 2 trận knock-out liên tiếp, Mikel Merino đều vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định cho đội tuyển Tây Ban Nha. Rạng sáng 11.7, tiền vệ 30 tuổi chỉ mất chưa đầy 2 phút để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ, sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn dự bị Senne Lammens. Trước đó 4 ngày, anh cũng lập công ở phút 91, giúp Tây Ban Nha thắng đội tuyển Bồ Đào Nha 1-0 tại vòng 16 đội.

Theo Reuters, Merino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận knock-out khác nhau.

Mikel Merino: 'Siêu dự bị' lợi hại nhất World Cup 2026

Đây cũng không phải lần đầu Merino tỏa sáng ở một giải đấu lớn. Tại EURO 2024, anh từng ghi bàn ở phút 119 để giúp đội tuyển Tây Ban Nha loại đội tuyển Đức ở tứ kết.

World Cup 2026 cho thấy chiều sâu đội hình ngày càng quan trọng. Khi các ngôi sao trên sân bị phong tỏa và đối thủ xuống sức ở cuối trận, một "siêu dự bị" như Merino có thể trở thành người tạo khác biệt. Với HLV Luis de la Fuente, tiền vệ này không chỉ là phương án thay người, mà đang là quân bài định đoạt những trận đấu lớn.

Ông Trump nói 1.000 tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran ám sát tổng thống Mỹ

"1000 tên lửa đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và thêm hàng ngàn tên lửa nữa sẽ được phóng ngay lập tức nếu chính phủ Iran hành động theo lời đe dọa đã được đưa ra ở nhiều nơi trên thế giới, về việc ám sát hoặc âm mưu ám sát Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, trong trường hợp này là tôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump viết thêm: "Các mệnh lệnh đã được đưa ra, và trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, quân đội Mỹ đã sẵn sàng, có khả năng và quyết tâm, tiêu diệt hoàn toàn tất cả khu vực của Iran".

Xem nhanh 20h ngày 11.7: Siêu dự bị lợi hại của Tây Ban Nha |Ông Trump cảnh báo khai hỏa Iran nếu bị ám sát

Hôm 10.7, CNN dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Israel chia sẻ thông tin tình báo cho phía Mỹ với nội dung Iran gần đây lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Trump.

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