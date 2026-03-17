Tăng cường kiểm tra tàu thuyền qua lại khu vực cầu Ghềnh

Ngày 16.3, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn giao thông qua cầu Ghềnh và công tác phối hợp xử lý sự cố.

Trong thời gian chờ thay dầm mới, tàu lửa qua cầu Ghềnh chỉ được lưu thông với tốc độ 5 km/giờ ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh tiếp tục công tác điều tiết, phân luồng các phương tiện thủy hạn chế lưu thông qua nhịp số 2 cầu Ghềnh; thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải đường thủy lưu thông trên tuyến sông Đồng Nai theo thẩm quyền quản lý, đặc biệt tại khu vực cầu đã từng có sự cố va chạm với tàu, thuyền.

Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối phối hợp các đơn vị của Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị ngành đường sắt và các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình xử lý sự cố, sửa chữa công trình cầu Ghềnh; tổng hợp tình hình, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cho đến khi cầu Ghềnh được sửa chữa hoàn thành và đưa vào khai thác bình thường.

Sà lan vận chuyển vật liệu lưu thông gần cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Đối với phường Trấn Biên và phường Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thông tin, tuyên truyền về việc cấm lưu thông trên đường bộ hành qua cầu Ghềnh cho đến khi cầu được sửa chữa hoàn thành và đưa vào khai thác bình thường để người dân biết và lựa chọn hướng lưu thông phù hợp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.3, một sà lan đâm va cầu Ghềnh khiến cầu bị biến dạng, cong vênh, đường ray trên cầu bị lệch. Vụ tai nạn khiến các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An buộc phải dừng lưu thông. Theo tính toán của ngành đường sắt, tổng thiệt hại tính đến 8 giờ ngày 9.3 là trên 40 tỉ đồng.

Đường ray trên cầu Ghềnh bị lệch sau sự cố sà lan đâm va ẢNH: LÊ LÂM

Ngành đường sắt tiến hành sửa chữa, gia cố các thanh dầm của cầu Ghềnh bị biến dạng để tàu có thể lưu thông tạm từ ngày 11.3 với vận tốc 5 km/giờ; song song đó là sản xuất dầm mới để thay thế tại vị trí nhịp số 2. Thời gian hoàn thành dự kiến 60 ngày.

Cầu Ghềnh cũ bị sà lan tông sập Cầu Ghềnh cũ đổ sập xuống sông ẢNH: LÊ LÂM Gần 10 năm trước, vào ngày 20.3.2016, một sà lan đã tông sập cầu Ghềnh, khiến đường sắt từ Đồng Nai đi TP.HCM tê liệt. Do mức độ hư hỏng quá nặng, ngành đường sắt sau đó quyết định phá bỏ cầu Ghềnh 112 tuổi, xây lại cầu Ghềnh mới hiện tại nói trên.



