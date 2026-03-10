Khởi tố vụ án sà lan va cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Tối 10.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6.3, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai.

Hiện trường vụ sà lan va vào cầu Ghềnh ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Kết quả điều tra xác định, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6.3, lái tàu Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu. Khi đến khu vực giao với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh (thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu Ghềnh.

Thanh dầm ở nhịp số 2 cầu Ghềnh bị biến dạng, cong vênh ẢNH: LÊ LÂM

Vụ việc khiến cầu Ghềnh bị biến dạng, cong vênh, đường ray trên cầu bị lệch. Vụ tai nạn đã khiến các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An buộc phải dừng chạy. Đến nay, hư hại chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Đặc biệt, vụ việc gây ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Khoảnh khắc cầu Ghềnh rung lên bần bật khi sà lan va chạm

Công an làm rõ vụ việc đối với lái tàu Phạm Thanh Bình ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị thương. Công an cũng đã thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải liên quan; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Đến ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" quy định tại điểm c, khoản 3, điều 272 bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý.