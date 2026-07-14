Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ buôn lậu kim cương 1.500 tỉ: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài

Chiều 14.7.2026, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương từ Ấn Độ về Việt Nam, khởi tố 4 bị can là chủ các tiệm vàng nổi tiếng, phóng viên Báo Thanh Niên đã trực tiếp đến ghi nhận tình hình tại một số tiệm vàng này.

Cụ thể tiệm vàng Kim Lý và tiệm vàng Ngọc Tâm (cùng ở đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM) đã đóng cửa.

Thông tin chủ các tiệm vàng này bị khởi tố, bắt tạm giam hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xem nhanh 20h ngày 14.7: Tiệm vàng đóng cửa sau vụ buôn lậu kim cương | Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14.7, đơn vị này cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến ngày 14.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.

World Cup 2026 có thể thay đổi vị trí của HLV Deschamps trong lịch sử bóng đá

Chỉ chưa đầy 2 năm trước, ít ai nghĩ Didier Deschamps sẽ còn được nhắc đến như một ứng viên cho danh hiệu HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

World Cup 2026 có thể thay đổi vị trí của HLV Deschamps trong lịch sử bóng đá

Sau thất bại trước đội tuyển Ý ở trận mở màn UEFA Nations League và việc dừng bước ở bán kết EURO 2024, nhà cầm quân người Pháp phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ la ó ngay trên sân nhà, còn giới chuyên môn cho rằng chu kỳ 10 năm của ông cùng đội tuyển Pháp đã đi đến hồi kết.

Thế nhưng, theo The Guardian, HLV Deschamps đã đáp trả tất cả bằng màn lột xác ngoạn mục của Les Bleus tại World Cup 2026. Nếu giúp đội tuyển Pháp lên ngôi, ông sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử giành 2 chức vô địch World Cup.

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