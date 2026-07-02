Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Chiều 2.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án buôn bán kim cương xuyên quốc gia trái phép, khởi tố 22 bị can trong đường dây, trong đó có bị can Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJLap), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJLap bị điều tra về hành vi buôn lậu ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là đường dây buôn bán kim cương trái phép, xuyên biên giới với quy mô rất lớn, tính chất rất nghiêm trọng, do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu. Đường dây này thu mua kim cương từ Ấn Độ sau đó tập kết ở Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Cho đến ngày 2.7, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, ngụ P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Khi kim cương được đưa vào Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM), và Trần Thị Hằng (41 tuổi, ngụ P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận kim cương từ Chung để tiếp tục vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang, và Hà Nội.

9 trong số 22 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khi khám xét 20 địa điểm buôn bán kim cương trái phép (là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý), lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi buôn bán kim cương trái phép.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tính từ năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện 141 lần vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu khoảng 280 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can (bao gồm cả những người nêu trên) để điều tra.

Một số sản phẩm kim cương bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Đáng chú ý, trong 22 bị can có bị can Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJLap bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA (khắc trên viên kim cương) để làm mới sản phẩm theo mã số của PNJLap để bán cho khách hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, PNJLap là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.