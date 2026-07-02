'Bà trùm' kim cương, hàng xa xỉ trốn thuế suốt 5 năm, giấu doanh thu 835 tỉ

Chiều 2.7, TAND khu vực 2 Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường, 37 tuổi, mức tiền 3 tỉ đồng về tội trốn thuế.

Hai người cung cấp hàng cho Hường cũng lãnh án về cùng tội danh, gồm Ngô Quốc Phú, 30 tuổi, bị phạt 500 triệu đồng và Tô Lan Phương, 45 tuổi, bị phạt 150 triệu đồng.

Ba bị cáo từ trái qua: Nguyễn Thị Thu Hường, Tô Lan Phương và Ngô Quốc Phú ẢNH: PHÚC BÌNH

Giấu doanh thu "khủng" 835 tỉ đồng

Hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo Hường là chủ tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng (túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện…) của các hãng Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Bị cáo không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế mà dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.

Quá trình kinh doanh, bị cáo Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ.

Đáng chú ý, nữ bị cáo chỉ đạo nhân viên đề nghị khách không ghi tên hàng hóa vào nội dung chuyển khoản mà chỉ để lại tên và số điện thoại.

Việc quản lý hàng hóa và doanh thu được thực hiện qua phần mềm Kiot Viet. Tháng 6.2025, khi thấy có dấu hiệu thanh tra, bị cáo Hường nhờ người xóa sạch dữ liệu nhằm tiêu hủy chứng cứ, song bất thành.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được máy tính cá nhân lưu trữ toàn bộ dữ liệu dự phòng. Kết quả phục hồi dữ liệu cho thấy tổng doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6.2025 là 835 tỉ đồng.

Với số doanh thu "khủng" này, cơ quan thuế kết luận bà Hường đã trốn thuế hơn 12,5 tỉ đồng, gồm VAT và thuế thu nhập cá nhân.

Một số mặt hàng trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, Phú và Phương cung cấp nguồn hàng cho hệ thống của Hường, nhưng mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính.

Số tiền Phú bị cáo buộc trốn thuế là hơn 433 triệu đồng, trên tổng giá trị các giao dịch hơn 28 tỉ đồng; Phương trốn thuế hơn 157 triệu đồng, trên tổng giá trị giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Đến nay, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỉ đồng. Phú và Phương cũng nộp đủ số tiền trốn thuế.

"Kinh doanh đương nhiên phải tìm hiểu luật"

Khai tại tòa, bị cáo Hường nói ban đầu chỉ mua đồ về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Bị cáo nói "không biết" là phải đăng ký kinh doanh, "chỉ nghĩ là mình mua của người này bán lại cho người khác hưởng chênh lệch nên không phải kê khai thuế".

Bị cáo cũng khai chỉ thuê nhân viên theo giờ, đóng gói đơn hàng, không có nhiệm vụ tìm khách mà đều là khách quen của mình. Quá trình kinh doanh, bị cáo "chưa biết phải làm thế nào" nên đã đi hỏi xem có phải thành lập hộ kinh doanh, có phải đóng thuế không, nhưng chưa kịp làm.

Do được tại ngoại, Hường đang tiếp tục kinh doanh và khẳng định đã kê khai thuế theo quy định. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù.

Tương tự, 2 bị cáo còn lại cũng cho rằng "nhận thức hạn chế", không biết kinh doanh hình thức này phải đóng thuế, nên không thực hiện.

Hội đồng xét xử sau đó phân tích, cả 3 bị cáo đều trên 18 tuổi, nhận thức pháp luật đầy đủ, buộc phải biết và tìm hiểu trước khi làm bất cứ việc gì.

"Không thể làm sai hàng bao năm rồi bảo không biết. Không ai có nghĩa vụ đến tận nhà bảo các bị cáo phải làm gì. Kinh doanh đương nhiên phải tìm hiểu luật", tòa phân tích.