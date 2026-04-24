Thời sự

Khởi tố nữ bị can mua bán hóa đơn trái phép trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Huy Đạt
24/04/2026 05:12 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam nữ bị can, làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức doanh thu, trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng.

Tối 23.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. 

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra trong giai đoạn 2022 - 2024 tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ), do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố trước đó.

Bị can Võ Thị Ngọc Lan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Theo điều tra, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Thi được xác định là chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh.

Lan và Thi sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản do Lan điều hành nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỉ đồng. 

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn lĩnh vực khoáng sản, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn tại các doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng. Quá trình xác minh làm rõ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng.

Nguyễn Tường Thi sau đó bỏ trốn. Cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện Thi lẩn trốn tại Đắk Lắk, nhưng lại tiếp tục di chuyển, tìm cách trốn sang tỉnh Quảng Ngãi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phối hợp Công an địa phương tổ chức bắt giữ khẩn cấp Thi tại tỉnh Quảng Ngãi, di lý về Đà Nẵng phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, Thi thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh để xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng (tổng giá trị khoảng 90 tỉ đồng) cho nhiều cá nhân, tổ chức trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 19.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Gần đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi, cùng trú phường Hải Châu) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.

Theo điều tra, dù nhiều "doanh nghiệp ma" đã bị xử lý, nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn. Lợi dụng điều này, Hiếu và Lợi (cháu gọi Hiếu là cậu ruột) lập hàng chục hộ kinh doanh, sử dụng thông tin cá nhân và người thân để đăng ký, rồi bán hóa đơn điện tử cho khách qua điện thoại, Zalo. Đường dây còn mở nhiều tài khoản ngân hàng để hợp thức dòng tiền.

Từ năm 2023 đến nay, nhóm này đã xuất hàng trăm nghìn hóa đơn, giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

