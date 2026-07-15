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Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang vụ điểm 10 toán

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15.7.2026, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan). 7 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 15.7: Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Đề xuất thi lại có công bằng?

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, chiều 15.7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã báo cáo Thủ tướng về các sai phạm trong vụ điểm 10 môn toán.

Bà Vương Ngọc Hà, là Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang là cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, là Phó trưởng ban thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Bà Hằng và ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký hội đồng thi, là 2 bị can bị khởi tố đã được công bố danh tính.

Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho thí sinh chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh làm bài môn toán.

Cho thi lại sau gian lận thi cử ở Tuyên Quang: Giải pháp hay tiền lệ nguy hiểm?

Những tranh luận đang phủ kín mạng xã hội cũng như báo chí sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại môn toán, sau khi xảy ra vụ gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

184/328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở với tổ hợp xét tuyển cao nhất của chính thí sinh ẢNH: QUÝ HIÊN

Đề xuất này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng cần bảo vệ quyền lợi của những thí sinh không vi phạm. Trong khi đó, không ít chuyên gia lo ngại việc tổ chức một kỳ thi lại không được quy định trong quy chế hiện hành có thể tạo ra tiền lệ chưa từng có đối với kỳ thi quốc gia.

Từ góc độ quản lý giáo dục, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho rằng đây là vụ việc rất đáng tiếc, cần được xử lý nghiêm để vừa đảm bảo tính răn đe, vừa giữ gìn sự công bằng của kỳ thi.

Trong khi các chuyên gia tiếp tục đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang xem xét đề xuất của tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở quy chế thi, các quy định pháp luật hiện hành và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, các thí sinh tại điểm thi này vẫn được đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy nếu cơ quan chức năng kết luận thí sinh vi phạm quy chế thi.

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