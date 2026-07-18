Xem nhanh 20h ngày 18.7: Thêm tiệm kim cương tạm ngưng hoạt động | Chờ ngày đường Nguyễn Tất Thành đỡ kẹt xe

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thêm tiệm kim cương tạm ngưng hoạt động

Ngoài các tiệm kim cương thực hiện đóng cửa, một số tiệm thông báo tạm ngưng thu đổi hay hoạt động, một số tiệm còn lại tìm cách trấn an khách hàng.

Thêm tiệm kim cương tạm ngưng hoạt động

Trong thư gửi khách hàng công bố ngày 18.7, tiệm kim cương Cao Hùng (TP.HCM) viết: "Trước đây tiệm đã có xác nhận lịch hẹn thu đổi với một số quý khách và các anh chị cũng đồng ý hỗ trợ từ 1-2-3 cho đến 8 tháng cho cửa hàng có thời gian kinh doanh để tiếp tục thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi niềm tin của thị trường đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều đơn vị từng nhận hẹn nhưng sau đó ngừng hoạt động vì bất khả kháng, không ít khách hàng đã thay đổi quyết định và mong muốn được xử lý ngay lập tức!.

Điều này khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát, điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết!. Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây, cửa hàng cũng đã xảy ra một số sự việc đáng tiếc khi có khách hàng gây áp lực để được thanh toán sớm, bản thân em và nhân viên rất áp lực, cũng mong qua giai đoạn này để có thể bình yên trở lại. Đây là điều em muốn chia sẻ đến khách hàng. Và em chỉ mong khách hàng là người quyết định có cho doanh nghiệp được tồn tại hay không".

Bên dưới thư, chủ tiệm thông tin: "Em Dung xin phép tạm ngưng hoạt động - thu đổi trong thời gian 2 tuần để ổn định lại!. Sau thời gian trên, em Dung sẽ thông báo chính thức ngày tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage và các kênh thông tin của cửa hàng. Em Dung thành thật xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm,kiên nhẫn từ quý khách". Trước đó, tiệm kim cương này có thông báo: "Mọi người ơi. Hôm nay em xin nghỉ nửa ngày nha. Hẹn cả nhà mai em live nha. Hôm nay lượng khách đã hẹn ngày thanh toán muốn thanh toán gấp. Không chờ đợi vì nhiều tiệm đóng cửa quá đông. Em không xử lý kịp".

Chưa tan tầm, đường Nguyễn Tất Thành đã ken đặc xe: Người dân chờ ngày hết cảnh 'cà nhích'

Mới hơn 16 giờ, chưa phải giờ tan tầm, đường Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã bắt đầu ken đặc xe. Từng dòng xe máy nối đuôi nhau hướng về khu vực cầu Tân Thuận, nhích từng chút một giữa dòng phương tiện ngày càng đông. Mặt cầu Tân Thuận 2 có lúc "cõng" kín xe.

Từ trên cao, dòng phương tiện kéo dài thành một dải liên tục. Xe buýt, ô tô và xe máy chen nhau trên mặt đường không quá rộng.

[Flycam] Chưa tan tầm, đường Nguyễn Tất Thành đã ken đặc xe: Người dân chờ ngày hết cảnh 'cà nhích'

Đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với quận 7, Nhà Bè cũ và khu nam TP.HCM. Tuyến đường đồng thời phục vụ lưu thông hàng hóa, kết nối các khu cảng và nhiều khu dân cư lớn nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao.

Mặt đường hiện khá hẹp, hai bên tập trung nhiều hàng quán, trường học, trung tâm ngoại ngữ và khu dân cư. Vì vậy, dù chưa đến cao điểm, xe cộ đã di chuyển chậm, nhiều đoạn gần như chỉ có thể nhích từng mét.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.