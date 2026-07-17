Khẳng định bám trụ đến cùng, tiệm kim cương gửi 'thư tâm sự' đến khách

Trang faceboook Quyên Diamond – Trang sức kim cương (có 92.000 lượt người theo dõi và 92.000 lượt thích) đăng tải thư tâm sự với quý khách hàng đề cập: Trong thời điểm hết sức khó khăn và nhạy cảm này, mỗi ngày đều có diễn biến vô cùng phức tạp, Quyên Diamond thật sự thấu hiểu sự hoang mang của mọi người. Điều đó là tâm lý chung, Quyên thật sự hiểu và đồng cảm. Trong suốt thời gian qua, Quyên đã cố gắng duy trì và bám trụ để cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Gần 2 tháng nay, tiệm Quyên chưa từng nghỉ một ngày nào. Hoạt động thu đổi, thanh khoản cho khách vẫn diễn ra nhanh chóng, chưa từng để khách phải chờ đợi quá 15 phút.

Bức thư tâm dự của Quyên Diamond – Trang sức kim cương ẢNH: CMH

Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp hiện tại, Quyên khẩn xin quý khách hàng hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin, bình tâm phân tích sự việc và đừng đưa ra các quyết định nóng vội. Hơn bao giờ hết, mỗi khách hàng đang chính là một nhân tố quyết định được sự tồn tại của Quyên Diamond. Chỉ có lòng tin và sự kiên định của mỗi khách hàng trong thời điểm này mới giúp Quyên vẫn còn tồn tại sau giông bão. Từ một người không có xuất thân trong ngành kim hoàn, 3 tháng nữa là đúng 6 năm Quyên sống và làm việc vì đam mê, cũng đã làm hết sức vì đam mê đó để phục vụ quý khách những sản phẩm chất lượng nhất có thể.

Bức thư đề cập: "Trong thời khắc này, Quyên mong và cũng xin Quý khách hãy bình tâm, đừng bị ảnh hưởng bởi tâm lý số đông. Quyên xin đảm bảo toàn bộ sản phẩm của Quyên đã bán cho Quý khách đều đúng theo chất lượng đã giới thiệu và cam kết với Quý khách! Vì vậy, xin Quý khách hãy thấu hiểu cho Quyên, đừng theo tâm lý số đông mà đem bán lại sản phẩm trong thời điểm này. Xin hãy cho Quyên cơ hội vẫn còn được duy trì cửa hàng tiếp mãi về sau!. Quyên sẽ không cam tâm nếu mọi tâm huyết và công sức của mình trở nên vô nghĩa. Quyên sẽ cố gắng bám trụ tới cùng. Quyên dám hứa với mọi người là Quyên sẽ không bao giờ dừng bước ở đây!".

"Dù có như thế nào, cửa hàng Quyên vẫn ở đây, vẫn mở cửa mỗi ngày, vẫn cố gắng hoạt động bình thường, chỉ cần Quý khách hàng thấu hiểu, đồng cảm và đồng hành cùng Quyên! Xin hãy ở lại với Quyên, đừng bỏ Quyên mà đi!", bức thư nêu.