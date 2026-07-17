Một tiệm kim cương tại TP.HCM 'chào tạm biệt'

Trên trang mạng xã hội Facebook, Công ty PJA chính thức thông báo Thư chào tạm biệt với nội dung "Vào ngày 17.7, hành trình mang tên PJA sẽ chính thức khép lại". Theo Công ty PJA, đây là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với PJA. Suốt hành trình hoạt động kinh doanh, từ những vị khách đầu tiên biết đến PJA cho đến sự phát triển lớn mạnh theo năm tháng, khách hàng đã cùng PJA viết nên những dấu ấn đẹp đẽ nhất. PJA vinh hạnh được quý khách tin tưởng lựa chọn đồng hành trong những cột mốc quan trọng, là niềm tự hào, tỏa sáng như đúng giá trị và đẳng cấp về kim cương thiên nhiên.

Bức thư đóng cửa của Công ty PJA ẢNH: CMH

Thông báo viết: Trong suốt quá trình xây dựng PJA luôn đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn lên hàng đầu, song song đó giá thành cực kỳ dễ tiếp cận đã giúp PJA được nhiều khách hàng trên khắp mọi miền biết đến hơn. Trải qua quá trình hoạt động duy trì kinh doanh trang sức kim cương, khi đặt bút viết những dòng này, PJA vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm đầy trân quý ấy.

Tuy nhiên, đứng trước những biến động khủng hoảng của thực tại, đi qua những câu chuyện tưởng chừng không liên quan và kéo theo nhiều hệ lụy sau đó. Tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng nhiều khiến hơn 90% khách bán lại tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Điều mà 10 năm qua PJA chưa bao giờ để khách phải chờ đợi 1 ngày nào khi thu đổi, tất cả các giao dịch đều được xử lý trong ngày nhanh chóng nhất có thể. Trong khủng hoảng PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực hết sức để xoay chuyển tình thế với hi vọng giữ được thương hiệu bao năm gầy dựng và lòng tin yêu từ khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách. Dù dừng lại, PJA cho rằng "vẫn sẽ đồng hành cùng khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoàn thiện trách nhiệm cuối cùng của mình".

Công ty PJA đột ngột ra thông báo này khi tối hôm trước trên chính trang mạng xã hội của công ty vẫn còn live hình ảnh các sản phẩm kim cương. Động thái này của Công ty PJA trong bối cảnh các khách hàng thực hiện bán kim cương nhiều hơn là đi mua khiến nhiều tiệm mất thanh khoản. Một số tiệm kim cương khu vực chợ An Đông, Bến Thành (TP.HCM) đóng cửa trước đó.