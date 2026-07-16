Cửa hàng kim cương đóng cửa, khách hàng bán lại ở đâu?

Nơi đóng cửa, nơi vắng ngắt

Hôm qua (15.7), thị trường kim cương ở TP.HCM vắng lặng. Ba tiệm vàng lớn, nổi tiếng trong thị trường này ở TP.HCM gồm Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu đóng cửa sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam 3 chủ tiệm vàng nói trên. Không chỉ thế, một số tiệm vàng bạc khác cũng đóng cửa hoặc thông báo tạm nghỉ một thời gian.

Khảo sát tại khu vực chợ Bến Thành, nơi hội tụ các cửa hàng mua bán kim cương có tiếng, một số tiệm vàng bạc đá quý đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hay chuyển địa chỉ kinh doanh. Cụ thể, tại vị trí Công ty Hưng Phát Diamond trên đường Lê Thánh Tôn, bảng hiệu công ty đã không còn treo, thay vào đó là những thông báo cho thuê nhà kèm số điện thoại. Cách đó vài chục mét, cửa hàng Chín Tâm chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý thông báo tạm nghỉ đến 22.7 bán lại bình thường. Tình trạng tương tự diễn ra xung quanh khu vực chợ An Đông, nơi cũng tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý. Ở chiều ngược lại, nhiều cửa hàng vẫn hoạt động nhưng vắng khách. Tại một số showroom Thế giới Kim Cương cũng chỉ có nhân viên với nhau…

Các tiệm kim cương tại TP.HCM đóng cửa ẢNH: MAI PHƯƠNG

Chỉ có cửa hàng Danh Hiển (P.Bến Thành), một trong các thương hiệu trang sức cao cấp, kim cương hàng đầu tại TP.HCM, vẫn có khách đến giao dịch. Tuy nhiên, khách hàng muốn bán kim cương tại đây được phát số thứ tự và có hẹn trước. Nhân viên cửa hàng cho biết, mỗi ngày công ty sẽ nhận lịch hẹn 20 lượt khách muốn bán, thời gian hẹn là 10 ngày. Những người có nhu cầu bán, công ty sẽ ghi lại thông tin. Ngược lại, khách hàng đến mua nữ trang hay nâng hạng kim cương thì sẽ được vào giao dịch ngay. "Công ty hẹn để có thể phục vụ tốt hơn, tránh khách ồ ạt đến giao dịch cùng một lúc", nhân viên tiệm Danh Hiển giải thích.

Ngay sau khi cơ quan công an Thanh Hóa công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 người, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu), trên các trang thông tin của Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga đã có thông báo trấn an khách hàng. Thông báo viết: "Doanh nghiệp hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý khách hàng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chờ đợi kết luận chính thức, tránh những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng", đồng thời cam kết "mọi sản phẩm kim cương bán ra đều đảm bảo đúng chất lượng như đã công bố". Trước đó, công ty này có thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần (từ 11 - 24.7) để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động.

Một số cửa hàng kim cương quanh chợ Bến Thành (TP.HCM) không còn hoạt động ẢNH: THANH XUÂN

Khách lo không bán được kim cương

Sau khi hàng loạt tiệm kim cương đóng cửa, tâm lý khách hàng đang sở hữu các sản phẩm này hết sức lo lắng vì không biết phải bán các sản phẩm này ở đâu. Chị Ngọc Như, ngụ tại P.An Khánh (TP.HCM), cho biết giữa năm 2022, kỷ niệm 20 năm ngày cưới nên chồng đổi cho chị chiếc nhẫn kim cương cũ lên chiếc 9 ly nước F, VVS1 tại cửa hàng Kim Thịnh trên đường Lê Văn Sỹ, có giấy tờ đầy đủ, với giá khoảng 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên cuối năm 2025 chị thấy cửa hàng này đóng cửa và hiện nay không biết còn hoạt động hay không. "Do quà tặng của chồng nên mình cũng chưa nghĩ đến việc bán. Nhưng thật sự sau này nếu có nhu cầu thì không biết có đơn vị nào thu mua lại không. Mà chỗ khác mua lại thì chắc chắn giá sẽ bị giảm rất nhiều. Thôi cứ xác định mua kim cương cũng như trang sức thì bị lỗ là chắc chắn", chị Ngọc Như chia sẻ.

Chị Y Lan (TP.Đồng Nai) đang sở hữu chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 1 tỉ đồng mua của người quen cũng lo lắng dù chưa có nhu cầu bán lại. Chị nói, theo thỏa thuận trước đó thì nếu bán sẽ mất giá khoảng 20 - 30%, còn nếu đổi thì lỗ 10 - 20%. "Thường thì kim cương mua đâu bán đó, nhưng với những diễn biến trên thị trường hiện nay, trường hợp tiệm bán kim cương đóng cửa thì tôi xác định chiếc nhẫn này là trang sức đeo lấy may", chị than vãn.

Hầu hết công ty kim cương chỉ thu mua lại những sản phẩm mà mình đã bán ra trước đó, không mua lại từ những công ty khác ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trên các hội nhóm vàng bạc đá quý, nhiều khách mua kim cương của cửa hàng Lucie, Hưng Phát (trước đây mở tại chợ Bến Thành, TP.HCM) hỏi nhau địa chỉ mới của cửa hàng để đi bán lại. Thế nhưng cũng xuất hiện một số người rao thu mua lại kim cương của một số tiệm vừa đóng cửa như Kim Lý với giá thấp hơn từ 30 - 40%. Thực tế, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các cửa hàng không thu mua lại kim cương từ chỗ khác. Cửa hàng Thế giới Kim Cương ở Trung tâm thương mại Saigon Centre cũng chỉ mua lại kim cương của mình bán ra. Đây là chính sách áp dụng từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, hiện chính sách thu mua kim cương của các công ty khác nhau. Do chất lượng của kim cương trên thị trường khá đa dạng, mỗi viên có những đặc điểm khác nhau nên nhiều công ty kim cương chỉ thu mua lại những sản phẩm mà mình đã bán ra trước đó, không mua lại từ những công ty khác. Chính vì vậy, thanh khoản của kim cương không cao. Chưa kể hiện nay, thị trường nhiều người bán hơn người mua, các công ty cũng không đủ nguồn tiền để thanh toán cho khách. Ngoài ra, công ty mua lại kim cương còn phải kiểm định lại sản phẩm, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ sản phẩm sau những vụ việc phát hiện buôn lậu mới đây. "Đối với những khách hàng mua sản phẩm của công ty đã đóng cửa thì chỉ biết chờ đợi họ mở cửa lại rồi thực hiện mua như cam kết. Nếu bán chỗ khác là chấp nhận bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều, còn không thì xem nó là trang sức để đeo thôi", ông Nguyễn Văn Dưng nói thẳng.