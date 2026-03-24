Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Ngày 24.3, Công an Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV).

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, trong các năm 2023 và 2024, ông Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh, 41 tuổi, trú P.Đông Tiến, Thanh Hóa) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV đã thực hiện hoạt động huy động vốn trái phép.

Ông Vũ Ngọc Tý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Việc huy động vốn thông qua hình thức sử dụng pháp nhân Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV ký các hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng và cam kết trả lãi định kỳ để huy động đầu tư với mục đích để doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, mua bán, ký gửi vàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, ông Tý đã đưa ra thông tin gian dối về việc Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV sau đó sẽ phát hành cho khách hàng 1 sổ gửi vàng, bạc được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Bằng hình thức này, ông Tý đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Để phục vụ điều tra, Công an Hà Nội đề nghị ai đã nộp tiền cho ông Vũ Ngọc Tý và Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV qua hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng bạc thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) hoặc cán bộ thụ lý theo số điện thoại 0993297726 trước ngày 31.3 để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.