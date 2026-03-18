Giá vàng, bạc phiên giao dịch Mỹ giảm không phanh

Mở phiên giao dịch Mỹ (đêm 18.3), giá vàng thế giới đã giảm sâu xuống mức 4.834 USD mỗi ounce, mất hơn 150 USD/ounce, tương đương 3%. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý trong vòng 1 tháng trở lại đây. Không những vàng, giá bạc thế giới cũng giảm mạnh 3,3%, mất 2,6 USD/ounce, xuống 76,4 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 76 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm không phanh ẢNH: THANH XUÂN

Sau khi mất mức 5.000 USD/ounce, vàng đã khá chật vật khi lực bán xuống liên tục xuất hiện làm gia tăng thêm mức sụt giảm, đặc biệt khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng, với giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước. Bộ Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá sản xuất (PPI) chính thức đã tăng 0,7% trong tháng hai, sau mức tăng 0,3% của tháng giêng. Dữ liệu lạm phát mới nhất cao hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 0,3%. Theo báo cáo, trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn tổng thể đã tăng 3,4%. Đây là mức tăng 12 tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2025, khi giá cả cũng tăng 3,4%.

Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (Core PPI), loại bỏ các chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau mức tăng 0,8% của tháng giêng. Lạm phát sản xuất cốt lõi cũng mạnh hơn dự kiến, vì các dự báo đồng thuận đã dự đoán mức tăng 0,3%. Báo cáo cho biết trong 12 tháng qua, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (core PPI) đã tăng 3,5%.

Thị trường vàng chịu áp lực trước khi dữ liệu lạm phát được công bố và hiện đang đối mặt với nguy cơ bán tháo mạnh hơn. Chỉ số giá sản xuất (PPI) được xem là một chỉ báo lạm phát hàng đầu, vì các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào cao hơn sang người tiêu dùng.

Một số công ty kinh doanh vàng trong nước đã giảm giá vàng nhẫn trong ngày từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, xuống 178,8 triệu đồng, bán ra 181,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng, mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức cao, mua vào 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Giá vàng trong nước càng trở nên đắt đỏ so với thế giới khi lên 28 - 29,5 triệu đồng/lượng.