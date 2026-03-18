Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng, bạc phiên giao dịch Mỹ giảm không phanh

Thanh Xuân
18/03/2026 20:58 GMT+7

Giá vàng, bạc thế giới tối 18.3 giảm mạnh, mất hơn 3% và chưa có điểm dừng khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế.

Mở phiên giao dịch Mỹ (đêm 18.3), giá vàng thế giới đã giảm sâu xuống mức 4.834 USD mỗi ounce, mất hơn 150 USD/ounce, tương đương 3%. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý trong vòng 1 tháng trở lại đây. Không những vàng, giá bạc thế giới cũng giảm mạnh 3,3%, mất 2,6 USD/ounce, xuống 76,4 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 76 USD/ounce.

Giá vàng, bạc phiên giao dịch Mỹ giảm không phanh- Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm không phanh

ẢNH: THANH XUÂN

Sau khi mất mức 5.000 USD/ounce, vàng đã khá chật vật khi lực bán xuống liên tục xuất hiện làm gia tăng thêm mức sụt giảm, đặc biệt khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng, với giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước. Bộ Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá sản xuất (PPI) chính thức đã tăng 0,7% trong tháng hai, sau mức tăng 0,3% của tháng giêng. Dữ liệu lạm phát mới nhất cao hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 0,3%. Theo báo cáo, trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn tổng thể đã tăng 3,4%. Đây là mức tăng 12 tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2025, khi giá cả cũng tăng 3,4%.

Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (Core PPI), loại bỏ các chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau mức tăng 0,8% của tháng giêng. Lạm phát sản xuất cốt lõi cũng mạnh hơn dự kiến, vì các dự báo đồng thuận đã dự đoán mức tăng 0,3%. Báo cáo cho biết trong 12 tháng qua, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (core PPI) đã tăng 3,5%.

Thị trường vàng chịu áp lực trước khi dữ liệu lạm phát được công bố và hiện đang đối mặt với nguy cơ bán tháo mạnh hơn. Chỉ số giá sản xuất (PPI) được xem là một chỉ báo lạm phát hàng đầu, vì các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào cao hơn sang người tiêu dùng.

Một số công ty kinh doanh vàng trong nước đã giảm giá vàng nhẫn trong ngày từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, xuống 178,8 triệu đồng, bán ra 181,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng, mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức cao, mua vào 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Giá vàng trong nước càng trở nên đắt đỏ so với thế giới khi lên 28 - 29,5 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng nhẹ so với đầu tuần nhưng khách mua vẫn lỗ khi chênh lệch mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn giá bạc Mỹ Lạm phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận