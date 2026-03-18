Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC ở mức 180 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 183 triệu đồng. ACB cũng giữ giá mua vào 181 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng, mua vào 181 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng không thay đổi giá, Công ty Phú Quý mua vào 179,8 triệu đồng, bán ra 182,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 179,7 triệu đồng, bán ra 182,7 triệu đồng… Mặc dù tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với đầu tuần nhưng những người mua vàng hiện vẫn lỗ 2,6 triệu đồng/lượng khi chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới tăng 8 USD mỗi ounce, lên 5.015 USD. Kim loại quý vẫn xoay quanh mức giá 5.000 USD/ounce trong những ngày qua mà chưa thể xác định xu hướng rõ ràng. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 17.3), vàng thế giới có lúc giảm xuống mức 4.974 USD/ounce. Theo một phân tích mới từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), sự hưng phấn của các nhà đầu tư cá nhân khi giá kim loại quý tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và việc họ quá phụ thuộc vào các quỹ ETF đòn bẩy để tăng thêm mức độ tiếp xúc với thị trường đã đóng vai trò không cân xứng trong các đợt bán tháo mạnh mẽ vào cuối tháng giêng đối với vàng và bạc. Sau đó, việc thanh lý tài sản do vượt quá số dư ký quỹ càng làm trầm trọng thêm tình trạng lực bán gia tăng trên thị trường.

Khi cuộc xung đột tại Iran bước sang tuần thứ ba, những người tham gia thị trường vẫn đang tìm hiểu xem cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu và phạm vi như thế nào, nếu kéo dài hơn so với ước tính sáu tuần của chính quyền Mỹ, điều đó có thể dẫn đến sự giảm mạnh đối với cổ phiếu và kim loại quý. Theo Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, chừng nào lãi suất, giá dầu và năng lượng tăng chưa dừng lại vì việc vận chuyển năng lượng đến châu Âu và châu Á gặp rủi ro, kim loại quý cũng sẽ giảm, có thể về 4.200 USD/ounce.