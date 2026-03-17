Giá vàng hôm nay 17.3.2026: Trong nước giảm, thế giới tăng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB không thay đổi giá vàng miếng SJC khi mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 183,1 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 180,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 179,3 triệu đồng, bán ta 182,3 triệu đồng…

Vàng trong nước giảm, ngược chiều tăng so với vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng 14 USD mỗi ounce, lên 5.017 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 16.3), vàng tăng giảm liên tục trong biên độ từ 4.975 USD đến 5.036 USD/ounce. Vàng chịu áp lực khi dầu thô bị bán tháo và chứng khoán Mỹ phục hồi. Thị trường vàng một lần nữa chật vật để duy trì mức hỗ trợ gần 5.000 USD/ounce khi hành động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran thúc đẩy đồng đô la Mỹ như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ khủng hoảng thanh khoản và lạm phát gia tăng.

Mặc dù giá vàng trong xu hướng đi xuống nhưng các nhà phân tích hàng hóa tại UBS vừa mới đưa ra dự báo giá kim loại quý này lên mức cao 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 khi các tính toán cập nhật về rủi ro, chính sách lãi suất, lạm phát và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ. Trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng cao và những lo ngại về lạm phát đã dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn và những lo lắng về khả năng tăng lãi suất - cả hai đều ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng. Nhưng Ngân hàng Thuỵ Sĩ kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ theo dõi sát sao rủi ro lạm phát mà không vội vàng tăng lãi suất chính sách. Ngoài ra, xung đột Mỹ-Iran càng kéo dài, nguy cơ tác động tiêu cực đến kinh tế càng lớn, điều này có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng .



