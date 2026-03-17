'Sóng thần' trên thị trường vàng bạc

Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Giá vàng trong nước ngày 16.3 biến động ngược chiều so với kim loại quý thế giới. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… đồng loạt tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, mua vào lên 180,1 triệu đồng, bán ra 183,1 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng từ 100.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 179,8 triệu đồng, bán ra 182,8 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 180,1 triệu đồng, bán ra 183,1 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng/lượng…

Ngược lại, giá vàng thế giới ngày 16.3 giảm 38 USD/ounce, xuyên thủng mức 5.000 USD/ounce, xuống còn 4.981 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 4.977 USD/ounce.

Không chỉ phiên hôm qua, giá vàng biến động khó dự báo trong suốt 2 tuần qua, khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra. Ngược lại với nhiều dự báo tăng giá khi căng thẳng địa chính trị, vàng lại quay đầu giảm mạnh. So với mức giá cao nhất lập được hồi cuối tháng 1 gần 5.600 USD/ounce, kim loại quý mất hơn 900 USD/ounce trong tháng 2. Nhìn lại thì việc Mỹ và Israel oanh kích Iran chỉ kích hoạt giá vàng tăng được 1 ngày khoảng 100 USD/ounce, lên mức cao nhất gần 5.400 USD/ounce rồi sau đó nhanh chóng sụt giảm liên tục. Việc giảm thêm khoảng 50 USD của vàng trong hôm qua đã tăng mức giảm so với đầu tháng 3 lên gần 430 USD/ounce, mất giá gần 8%.

Lý giải giá vàng trong nước tăng ngược chiều so với thế giới, đại diện Công ty SJC cho biết giá vàng xuống xuất hiện lực mua, còn chiều bán ra trên thị trường lại không có, nên các công ty buộc tăng giá để thu hút khách bán ra. Ở chiều ngược lại, Công ty SJC quay trở lại việc phát số cho khách mua vàng trên trang web trước khi đến tận nơi.

Mức đắt đỏ 25 triệu đồng/lượng hiện nay đầy rủi ro đối với người mua vàng thời điểm này. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho nhập khẩu vàng nguyên liệu, nguồn cung trên thị trường sẽ tăng lên, giá sẽ giảm. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN

Giá vàng trong nước những ngày qua có những biến động bất thường, giá vàng miếng SJC bằng với giá vàng nhẫn 4 số 9, thậm chí có thời điểm thấp hơn. Không những vậy, giá vàng trong nước còn gia tăng mức đắt đỏ hơn kim loại quý thế giới lên đến 25 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng và chưa tính thuế, phí). Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, nhận xét đây là những bất thường trên thị trường và những người mua vàng đầu tháng 3 nay lỗ gần 11 triệu đồng/lượng.

Ông Khánh thừa nhận cuộc xung đột tại Trung Đông lần này đã không kích hoạt vàng tăng giá như thị trường mong đợi. Trước đây, rất ít khi xuất hiện việc vàng tăng giảm mỗi ngày 50 - 100 USD/ounce, nhưng những ngày qua thì biên độ biến động 100 USD mỗi ngày không còn quá xa lạ vì giá vàng hiện đang ở mức cao, nên biên độ biến động này cũng tăng lên 1 - 2%. Mức độ rủi ro giá là khá lớn đối với nhà đầu tư vàng lướt sóng. Giá vàng trước đây bị tác động bởi lực bán vàng từ ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư vàng trên thế giới. Còn hiện nay yếu tố giá dầu cao, lạm phát tăng, cũng như cuộc họp chính sách tiền tệ của Mỹ chuẩn bị công bố trong tuần này... đều tác động đến vàng.

"Mức đắt đỏ 25 triệu đồng/lượng hiện nay đầy rủi ro đối với người mua vàng thời điểm này. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho nhập khẩu vàng nguyên liệu, nguồn cung trên thị trường sẽ tăng lên, giá sẽ giảm. Tất nhiên, tùy theo hạn mức giấy phép được cấp đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của thị trường mà khoảng cách này sẽ được rút ngắn bấy nhiêu. Nếu hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu đáp ứng 50% nhu cầu thị trường, giá vàng chênh lệch trong và ngoài nước sẽ rút xuống còn khoảng 10 triệu đồng/lượng...", ông Huỳnh Trung Khánh dự báo.

Mua bạc lỗ nặng

Đà lao dốc mạnh hơn khiến người mua bạc cũng lỗ nặng chỉ sau nửa tháng. Cuối hôm qua 16.3, bạc thỏi 1 kg tại Sacombank-SBJ được mua vào 82,08 triệu đồng và bán ra 84,8 triệu đồng, giảm hơn 2,5 triệu đồng so với một ngày trước đó. Tương tự tại các công ty, giá bạc lùi sâu như bạc thỏi 1 kg tại Phú Quý mua vào còn 77,46 triệu đồng và bán ra 79,86 triệu đồng; bạc thỏi loại 1 kg tại Ancarat được mua vào 77,65 triệu đồng và bán ra 80,05 triệu đồng…

Thời gian gần đây, thị trường bạc trong nước luôn biến động mạnh hơn cả giá vàng. Có những phiên giao dịch, giá bạc tăng dựng đứng, lên 100 triệu đồng/kg, rồi lại rơi tự do. Tính chung chỉ trong vòng nửa tháng qua, giá bạc thỏi đã giảm mạnh 15 - 16 triệu đồng/kg (tùy thương hiệu). Nếu tính cả mức chênh giữa giá mua và bán, người mua bạc đang bị lỗ gần 18 - 19 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước cũng chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Hôm qua, giá bạc thế giới rớt xuống dưới 80 USD/ounce và đến cuối ngày xoay quanh 77 USD/ounce. Như vậy so với đầu tháng 3, giá bạc đã lao dốc hơn 20%.

Kim loại quý nói chung đã bị bán tháo trong những ngày qua khi USD mạnh lên, dữ liệu lạm phát của Mỹ ổn định và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ ngày càng thấp. Chính vì vậy, những dự báo khi chiến sự tại Trung Đông bùng nổ rằng vàng hay bạc sẽ tăng giá mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đã không chính xác. Những ngày gần đây, dòng tiền của nhà đầu tư có xu hướng tạm rời bỏ thị trường kim loại quý. Các quỹ đầu tư lớn cũng ồ ạt bán ròng khối lượng lớn bạc trong suốt nửa tháng qua.

Một số nhà phân tích thế giới cho rằng dù nhu cầu dài hạn đối với các kim loại quý vẫn cao bởi các chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu, thế nhưng giá có thể chịu áp lực trong ngắn hạn cho đến khi kỳ vọng chính sách lãi suất của Mỹ thay đổi. Do đó nhà đầu tư cũng cần thận trọng với kim loại quý ở thời điểm hiện tại, bởi giá có thể chưa tăng ngay.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, xu hướng giá vàng, bạc hiện nay chịu tác động lớn từ sự chuyển dịch trong quan điểm đầu tư và đà tăng sức mạnh liên tục của USD. Dòng tiền đang dần chuyển hướng sang các kênh trú ẩn mới như USD. Nghịch lý ở chỗ, dù bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và lực mua từ cả tổ chức lẫn cá nhân đều ở mức cao, giá vàng lại không thể bứt phá. Điều này cho thấy vàng đã không còn là hầm trú ẩn an toàn mà do giá đã lên quá cao trong 3 năm qua nên đang trở nên rủi ro hơn cho nhà đầu tư. Hơn nữa, nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương vẫn mua vào nhưng giá vàng không tăng được thì điều này cho thấy xu hướng giá vàng không có nhiều xác suất để tăng cao, đặc biệt khó vượt đỉnh cũ gần 5.600 USD/ounce. Biến động của giá bạc càng mạnh hơn do thanh khoản kém hơn. Nếu giá vàng theo xu hướng khó tăng mạnh thì bạc cũng sẽ tương tự và thậm chí dù có thời điểm giá vàng đứng yên thì giá bạc vẫn giảm.