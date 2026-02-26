Kéo nhau mua vàng bạc cầu may mắn dịp Thần tài

Khan hiếm loại nhẫn vàng 0,1 chỉ; 0,5 chỉ…

Khoảng 10 giờ sáng qua 25.2, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Bàn Cờ, TP.HCM), có hơn 10 khách hàng đang giao dịch. Khá nhiều người hỏi sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ (1 phân), thế nhưng nhân viên báo đã hết hàng. Mỗi ngày, cửa hàng chỉ phát phiếu bán ra 100 sản phẩm này và đã hết từ đầu giờ sáng, ai cần thì sáng mai quay lại. Lúc đó, cửa hàng chỉ còn loại nhẫn trơn trọng lượng 3 chỉ, 5 chỉ và 1 lượng. Riêng loại nhẫn tròn 1 chỉ thì chưa biết sẽ có hàng hay không.

Chị Vân, một khách hàng, tần ngần một lúc xong quay ra và cho hay sẽ sang cửa hàng khác vì dự định mua 1 chỉ để lấy may (trị giá 18,53 triệu đồng) do cũng không đủ tiền mua nhiều hơn. Trong khi đó, chú Trần, một khách hàng lớn tuổi, đang chờ nhận hàng sau khi chốt mua combo gồm 1 đồng vàng Thiên Mã Đại Cát (hình ngựa vàng) 1 chỉ và 4 sản phẩm Tiểu Kim Cát là Tứ Quý Thịnh Vượng (gồm 4 sản phẩm thiết kế hình mai, trúc, cúc, tùng) với tổng trị giá hơn 26,7 triệu đồng. Chú Trần cho biết năm nào cũng mua vàng dịp Thần tài để cầu mong may mắn cho gia đình. Năm nay chú chọn mua combo này vì thấy sản phẩm được thiết kế khá tinh xảo, nhìn đẹp mắt thay vì mua các hình ảnh quen thuộc các năm trước như Thần tài, Lộc, Thọ…

Khách mua vàng sáng 25.2 với tâm lý lấy may dịp vía Thần tài ẢNH: ĐỘC LẬP

Khảo sát nhanh của người viết với một số bạn bè, người thân thì nhiều người cho hay sang ngày Thần tài sẽ đi mua vàng để cầu may mắn đầu năm.

Điều khác biệt của dịp Thần tài năm nay là sản phẩm vàng 0,1 chỉ khá "hot". Ví dụ Công ty PNJ giới thiệu nhiều mẫu vàng 0,1 chỉ hay 0,5 chỉ có thiết kế trẻ trung (khoảng hơn 18,6 triệu đồng/chỉ quy đổi), cộng thêm phí gia công từ 500.000 - 600.000 đồng/sản phẩm. Chị Thanh (ở khu vực Q.7 cũ, TP.HCM) thay vì mua 1 chỉ vàng trơn như các năm trước thì nay chuyển sang chọn loại 0,5 chỉ "vì có hình túi tiền tài lộc tại PNJ để làm quà tặng cho bé con ở nhà". Trong khi đó, tại Công ty SJC, các sản phẩm vàng Kim Mã, vàng Thần tài trọng lượng từ 5 phân đến 1 chỉ cũng được chào bán theo giá vàng nhẫn, cộng thêm phí gia công khoảng 150.000 đồng/sản phẩm. Riêng vàng miếng SJC, khách hàng chỉ được mua tối đa 1 lượng.

Loại vàng mini được nhiều người chọn mua chủ yếu nhờ giá trị nhỏ, phù hợp cho nhiều người khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đã vượt 185 triệu đồng/lượng, tăng hơn gấp đôi so với dịp Thần tài 2025. Đáng chú ý, ngoài việc các sản phẩm vàng 0,1 chỉ tại các cửa hàng hút khách thì nhiều nơi cũng triển khai bán qua kênh online. Trưa hôm qua, chị Thanh Hà tại TP.HCM "khoe" trên trang cá nhân vừa đặt mua loại nhẫn tiết kiệm 0,1 chỉ thương hiệu Huy Thanh Jewelry với giá 1,87 triệu đồng sau khi đã áp thêm mã khuyến mãi của sàn này. Thời gian hẹn nhận được sản phẩm là sau 2 - 3 ngày. Lý do mua của chị đơn giản vì không muốn xếp hàng mà chưa chắc mua được nên chọn mua online cho nhanh, lấy lộc đầu năm. Thử tìm kiếm thêm thì trên Shopee cũng có nhiều cửa hàng livestream bán các sản phẩm vàng, bạc cỡ nhỏ loại 0,1 chỉ, 0,2 chỉ và 0,5 chỉ…

Bạc cũng "lên ngôi"

Không chỉ các sản phẩm vàng thu hút sự quan tâm của người dân mà năm nay, bạc cũng được nhiều người chọn mua. Tại cửa hàng Ancarat trên đường Nguyễn Trãi (khu vực Q.1 cũ, TP.HCM) vào giờ trưa qua cũng đón nhiều khách; tuy nhiên nếu muốn mua bạc tích trữ loại thỏi thì phải đặt hàng, thanh toán luôn và lấy giấy hẹn, 100 ngày sau mới nhận hàng. Trong thời gian chờ này khách hàng vẫn có thể bán lại sản phẩm (theo giấy hẹn) cho cửa hàng với giá ở thời điểm giao dịch. Nếu khách mua sản phẩm bạc mỹ nghệ (khắc hình rồng, thần tài, sư tử, ngựa…) thì có hàng giao ngay.

Tại đây, có nhiều sản phẩm bạc từ 1 lượng đến 5 lượng, 10 lượng hoặc loại 1 kg. Ngay lúc đó có nhiều khách chọn mua bạc mỹ nghệ để nhận hàng ngay. Chị Vân, đi cùng một người bạn, mỗi người chọn mua sản phẩm bạc hình Thần tài 5 lượng có giá 17,5 triệu đồng vì theo chị, "chờ đến hơn 3 tháng nữa mới có bạc là không thích, phải lấy luôn về thì mới gọi là may mắn dịp Thần tài". Trong khi đó, một nữ khách hàng lớn tuổi khác thì mua sản phẩm Song Mã Hưng Thịnh 1 lượng với giá gần 3,6 triệu đồng… Tương tự, nhiều khách hàng cũng tìm đến sản phẩm bạc ở cửa hàng Phú Quý tại TP.HCM, chọn sản phẩm bạc 1 lượng hay 5 lượng…

Một chủ tiệm vàng tại TP.HCM dự báo trong ngày chính Thần tài, lượng khách sẽ càng đông hơn; vì thế cửa hàng ông sẽ mở cửa kinh doanh từ 7 giờ sáng thay vì 8 giờ như bình thường. Thậm chí Công ty SJC cũng thông báo trong ngày vía Thần tài sẽ mở cửa hoạt động từ 6 giờ 30 sáng.

Giá vàng, bạc tăng cao Hôm qua, giá vàng thế giới giao dịch quanh 5.172 USD/ounce, không thay đổi so với 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng, đưa giá mua lên 182,3 triệu đồng và bán ra 185,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được mua vào 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng/lượng. Tại các cửa hàng, giá bạc cũng tăng cao như bạc thỏi loại 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào 90,53 triệu đồng, bán ra 93,33 triệu đồng, tăng gần 2,6 triệu đồng so với 1 ngày trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết loại 1 kg với giá mua vào 90,68 triệu đồng và bán ra 93,48 triệu đồng, tăng 2,64 triệu đồng so với giá chốt ngày 24.2…

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, nhiều người dân vẫn có tâm lý mua vàng, bạc để lấy may đầu năm mới. Điều này khiến nhiều người bỏ thời gian ra xếp hàng và chấp nhận mua giá cao, đã mang lại doanh thu "khủng" cho các đơn vị kinh doanh vàng bạc. Nhưng với tâm lý này thì theo ông chỉ nên mua sản phẩm nhỏ nhất, loại 0,1 chỉ, 0,5 chỉ hay 1 chỉ bởi giá vàng luôn tăng cao trước và trong ngày vía Thần tài rồi giảm sau đó.

Ông Khánh nhận định giá vàng đã liên tục phá đỉnh trong 3 năm qua, giữa bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới nhiều biến động. Nhu cầu trú ẩn an toàn cho dòng tiền khiến vàng trở thành lựa chọn ưu tiên. Từ xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ đến xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng, tất cả đều đẩy giá kim loại quý đi lên. Dù vậy, nhà đầu tư không nên vay mượn hoặc "tất tay" để mua vàng. Việc mua vàng chỉ phù hợp với người có tiền nhàn rỗi, tỷ trọng vàng trong danh mục còn thấp và xác định nắm giữ dài hạn.

"Khác với gửi tiết kiệm có lãi, bất động sản cho thuê hay cổ phiếu có cổ tức, lợi nhuận từ vàng phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá. Nếu giá đi ngang hoặc giảm, nhà đầu tư vẫn chịu lỗ. Tương tự, bạc cũng đi theo xu hướng với vàng nhưng biến động giá mạnh hơn và thanh khoản thấp hơn. Điều này sẽ mang lại rủi ro nhiều hơn cho người mua nên cẩn thận hơn khi mua vào", ông Phan Dũng Khánh khuyến cáo.