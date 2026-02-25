Giá bạc vượt 91 triệu đồng/kg, người 'đu đỉnh' vẫn lỗ nặng

Mở cửa thị trường hôm nay 25.2, giá bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra như sau: 3,303 triệu đồng - 3,405 triệu đồng, đều tăng 13.000 đồng; 88,08 triệu đồng - 90,8 triệu đồng, đều tăng 347.000 đồng so với chốt ngày 24.2.

Giá bạc bán ra tăng nhẹ trong sáng 25.2 ẢNH: ACR

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,327 triệu đồng - 3,430 triệu đồng, tăng 28.000 đồng - 29.000 đồng; bạc 1 kg có giá 88,719 triệu đồng - 91,466 triệu đồng, tăng 746.000 đồng - 773.000 đồng so với chốt ngày 24.2.

Giá bạc 1 lượng và 1 kg được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết mua vào và bán ra ở mức: 3,337 triệu đồng - 3,440 triệu đồng và 88,869 triệu đồng - 91,616 triệu đồng, lần lượt tăng so với giá chốt ngày 24.2 là 28.000 đồng - 29.000 đồng mỗi lượng; 746.000 đồng - 773.000 đồng mỗi kg.

DOJI chính thức ra mắt dòng sản phẩm bạc tích trữ Ngân Bảo DOJI (loại 1 lượng và loại 5 lượng), đánh dấu việc tham gia thị trường bạc vật chất từ ngày 24.2.

Sản phẩm bạc có sẵn tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM. Thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác. Khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold.

Dù giá bạc gần đây theo chiều hướng tăng, song so với mức giá đỉnh mà nhiều người "xuống tiền" mua bạc ngày 29.1 ở mức hơn 122 triệu đồng/kg, người "đu đỉnh" vẫn đang lỗ khoảng 34 triệu đồng mỗi kg bạc.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 8 giờ 43 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 88,23 USD/ounce (tăng 1,39% so với giá đóng cửa phiên trước đó), song cách rất xa mức đỉnh vượt 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.