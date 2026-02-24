Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Giá bạc trên 89 triệu đồng/kg, hơn 20 điểm bán bạc lấy ngay

Đan Thanh
Đan Thanh
24/02/2026 09:59 GMT+7

Mở cửa thị trường sáng nay 24.2, giá bạc tăng giảm đan xen, tuy nhiên mức độ biến động không lớn. Hiện, mỗi kg bạc được bán ra có giá trên 89 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 41 hôm nay, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc 1 lượng và 1 kg ở mức mua vào và bán ra như sau: 3,244 triệu đồng - 3,344 triệu đồng; 86,507 triệu đồng - 89,173 triệu đồng.

So với chốt ngày 23.2, giá mua bán mỗi lượng bạc đều tăng 16.000 đồng; giá mỗi kg bạc tăng 427.000 đồng - 426.000 đồng.

Giá bạc trên 89 triệu đồng/kg, hơn 20 cửa hàng bán bạc lấy ngay - Ảnh 1.

Hôm nay, DOJI chính thức ra mắt dòng sản phẩm bạc tích trữ loại 1 lượng và 5 lượng, đánh dấu việc tham gia thị trường bạc vật chất

ẢNH: DOJI

Vào 8 giờ 39, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua - bán bạc 1 lượng là 3,24 - 3,34 triệu đồng, đều tăng 2.000 đồng; bạc 1 kg có giá 86,399 - 89,066 triệu đồng, đều tăng 53.000 đồng so với chốt ngày 23.2.

Giá bạc 1 lượng và 1 kg được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết mua vào và bán ra lúc 8 giờ 40 ở mức: 3,25 - 3,35 triệu đồng và 86,549 - 89,216 triệu đồng, tăng nhẹ so với giá niêm yết đầu giờ sáng nay lần lượt là 12.000 - 38.000 đồng mỗi lượng; 53.000 đồng mỗi kg. 

Hôm nay là ngày DOJI chính thức ra mắt dòng sản phẩm bạc tích trữ Ngân Bảo DOJI (loại 1 lượng và loại 5 lượng), đánh dấu việc tham gia thị trường bạc vật chất. 

Sản phẩm sẽ có sẵn tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM gồm Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 và Phan Đăng Lưu. Theo đại diện DOJI, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác.

Khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 8 giờ 53 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 86,03 USD/ounce, cách rất xa mức đỉnh vượt 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1. 

Theo các chuyên gia quốc tế, dòng chảy lên xuống của bất ổn địa chính trị, điển hình như căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục tạo ra mức biến động chưa từng có trên thị trường kim loại quý.

Bà Jen Bawden, nhà sáng lập kiêm CEO của Bawden Capital (Mỹ), cho biết bà xem các lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran là một phần trong chiến thuật đàm phán rộng hơn và tin rằng chúng khó có khả năng leo thang.

Với bạc, bà nhận thấy một số yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ giá cao hơn như: tình trạng thâm hụt vật chất vẫn là động lực cấu trúc mạnh mẽ, khi thế giới đã tiêu thụ nhiều bạc hơn lượng khai thác trong 6 năm liên tiếp.

Cạnh đó, kỳ vọng nhu cầu bạc sẽ được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh chóng của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu... 

