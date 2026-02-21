Giá bạc tăng mạnh lên hơn 86 triệu đồng/kg

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc loại 1 lượng ở mức mua vào 3,144 triệu đồng và bán ra 3,241 triệu đồng, tăng 136.000 đồng - 140.000 đồng; giá bạc 1 kg ở mức 83,84 triệu đồng - 86,427 triệu đồng, tăng 3,627 triệu đồng - 3,734 triệu đồng so với chốt ngày 20.2.

Tuần qua, giá mỗi kg bạc tăng 6,8 triệu đồng chiều mua vào và tăng 7,014 triệu đồng chiều bán ra ẢNH: Đ.T

Vài ngày qua, giá bạc liên tục tăng. Tính từ ngày 18 - 21.2, giá mỗi kg bạc lần lượt tăng 8,48 triệu đồng chiều mua vào và tăng 8,54 triệu đồng chiều bán ra.

Trong tuần nghỉ tết (từ 14 - 21.2), giá bạc diễn biến tăng, giảm đan xen, tuy nhiên xu hướng tăng là chủ đạo. Giá bạc 1 kg lần lượt tăng tổng 6,8 triệu đồng chiều mua vào và tăng 7,014 triệu đồng chiều bán ra.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam cập nhật giá bạc xuyên tết, duy trì bán bạc xuyên tết tại chi nhánh Nguyễn Trãi (TP.HCM). Toàn bộ 8 cửa hàng của Ancarat tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh cùng hàng chục cửa hàng trong hệ thống đại lý ủy quyền chính thức hoạt động trở lại từ ngày 20.2 (tức mùng 4 tết).

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK-SBJ) đều không cập nhật giá bạc trong kỳ nghỉ tết. Giá bạc được các doanh nghiệp này niêm yết hiện vẫn đứng yên ở mức giá chốt lần cuối trước kỳ nghỉ tết vào chiều 13.2.

Hệ thống của Phú Quý sẽ mở cửa trở lại từ ngày mai 22.2 (tức mùng 6 tết). Hệ thống của SACOMBANK-SBJ mở cửa trở lại từ ngày 23.2 (tức mùng 7 tết).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 84,52 USD/ounce (tăng 7,77% so với chốt phiên trước), song còn cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long nhìn nhận, về dài hạn, bạc vẫn là kim loại đầy triển vọng. Yếu tố thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của bạc chưa hề thay đổi và cũng không có dấu hiệu có thể thay đổi trong ngắn hạn.

Theo TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, hiện bạc có những nền tảng hỗ trợ tích cực hơn so với nhiều giai đoạn trước, chủ yếu đến từ nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Vai trò của bạc ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, xe điện, bán dẫn và công nghệ cao, trong khi nguồn cung khai thác tăng chậm. Điều này tạo dư địa cho xu hướng giá tích cực trong trung, dài hạn, dù đi kèm với các nhịp điều chỉnh mạnh mang tính chu kỳ.

Tuy nhiên, nếu xem bạc là "nơi trú ẩn an toàn" tương tự vàng, cần có cái nhìn thận trọng. Bạc khó đóng vai trò tài sản phòng thủ ổn định như vàng, mà phù hợp hơn với vị thế tài sản bổ trợ trong danh mục đầu tư.