Giá bạc hơn 80 triệu đồng/kg, hàng chục cửa hàng mở cửa trở lại

Mở cửa thị trường, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc loại 1 lượng ở mức mua vào và bán ra là 2,922 triệu đồng - 3,013 triệu đồng, đều giảm 22.000 đồng; giá bạc 1 kg ở mức 77,92 triệu đồng - 80,347 triệu đồng, giảm 587.000 đồng - 586.000 đồng so với chốt ngày 19.2.

Trước đó, giá bạc bật tăng mạnh 3,147 triệu đồng chiều mua vào và 3,226 triệu đồng chiều bán ra trong ngày 19.2. Tính từ 18 - 20.2, giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc lần lượt tăng 2,56 triệu đồng - 2,64 triệu đồng.

Toàn bộ hệ thống cửa hàng của Ancarat hoạt động trở lại từ hôm nay 20.2 ẢNH: ĐAN THANH

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam cập nhật giá bạc xuyên tết, duy trì bán bạc xuyên tết tại chi nhánh Nguyễn Trãi (TP.HCM). Sau kỳ nghỉ tết, hôm nay, toàn bộ 8 cửa hàng của Ancarat tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh cùng hàng chục cửa hàng trong hệ thống đại lý ủy quyền chính thức hoạt động trở lại.

Chốt giá bạc lần cuối trước kỳ nghỉ tết vào chiều 13.2, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK-SBJ) đều không cập nhật giá bạc trong kỳ nghỉ tết.

Hệ thống của hai đơn vị này sẽ mở cửa trở lại lần lượt từ ngày 22.2 (tức mùng 6 tết) và từ ngày 23.2 (tức mùng 7 tết).

Một tháng trở lại đây, giá bạc có những thời điểm biến động rất mạnh, lên đỉnh vào ngày 29.1 và 2 lần xuống đáy vào ngày 2.2 và 6.2.

Ngày 29.1, giá bạc trong nước được các đơn vị niêm yết mức đỉnh mua vào gần 120 triệu đồng/kg và bán ra hơn 123 triệu đồng/kg. Trong khi đó, mức đáy giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc ghi nhận trong ngày 2.2 và 6.2 lần lượt là 72,93 triệu đồng - 75,2 triệu đồng; 70 triệu đồng - 72,16 triệu đồng.

Trên thị trường bạc "chợ đen", không sôi động như thời điểm thông thường, song trong những ngày nghỉ tết, vẫn nhiều người có nhu cầu mua bán bạc. Mức giá mua vào mong muốn hiện dao động từ 85 - 89,5 triệu đồng/kg. Trong khi đó, người bán lại muốn bán với mức giá khoảng 91 - 95 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 5 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 78,50 USD/ounce, cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Theo chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long, về dài hạn, bạc vẫn là kim loại đầy triển vọng. Yếu tố thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của bạc chưa hề thay đổi và cũng không có dấu hiệu có thể thay đổi trong ngắn hạn.

Dù giá bạc có điều chỉnh nhưng nếu giá bạc tiếp tục được giao dịch ổn định trên mức 50 USD/ounce (mức đỉnh năm 2011) thì điều này chứng minh thị trường đã thay đổi và vùng cân bằng mới của giá đã cao hơn trước đây.

Có rủi ro khi mua vàng, bạc trên giấy?

Trên thị trường bạc Việt Nam, từ lâu, việc mua bán bạc theo hình thức chốt giá, chuyển đủ tiền và nhận giấy hẹn giao bạc vật chất sau đó khoảng 2 - 3 tháng trở nên quen thuộc. Hiện, các doanh nghiệp đã nhận đơn bạc tới tháng 5, tháng 6.

Việc mua vàng cũng tương tự, không ít đơn vị hoàn tất giao dịch mua bán và hẹn giao vàng vật chất sau 1 - 2 tháng. Nhiều người băn khoăn, mua vàng, bạc như vậy liệu có đặt người mua trước rủi ro gì?

Về dài hạn, bạc vẫn là một kim loại đầy triển vọng ẢNH: ĐAN THANH

Ông Long cho rằng, cụm từ "mua bán vàng, bạc trên giấy" là cách gọi chưa thật sự chính xác, rất dễ khiến người tiêu dùng hiểu sai bản chất vấn đề. Ở đây, "giấy" không phải là vàng hay bạc ảo.

"Giấy" trong trường hợp này đơn giản là đơn đặt hàng chờ sản xuất và hẹn ngày giao khi khách hàng thực hiện giao dịch với doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ thực tế là nhu cầu vàng, bạc trong nước thời gian vừa qua tăng rất mạnh, cao hơn nhiều so với năng lực sản xuất của doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp luôn phải hoạt động trong tình trạng quá tải.

Vì vậy, với các khách hàng có nhu cầu đặt hàng và chấp nhận chờ doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm rồi nhận hàng theo lịch hẹn, các doanh nghiệp sẽ làm đơn đặt hàng với khách hàng để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Việc này tương tự khi đặt hàng sản xuất các hàng hóa khác và chờ đến ngày giao hàng.

"Khi sản phẩm được hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ giao đúng sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng theo nội dung đã thể hiện trên đơn đặt hàng. Bản chất giao dịch vẫn là mua bán vàng, bạc thật, chỉ khác ở thời điểm giao hàng, chứ không phải là hình thức mua bán trên giấy như một số cách diễn đạt đang khiến dư luận hiểu nhầm", ông Long nhấn mạnh.