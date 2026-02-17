Giá bạc tiếp tục giảm, chỉ hơn 77 triệu đồng/kg

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra loại bạc 1 lượng ở mức 2,823 triệu đồng - 2,910 triệu đồng, giảm 63.000 đồng so với ngày 16.2.

Loại bạc 1 kg được niêm yết ở mức 75,28 triệu đồng - 77,6 triệu đồng, lần lượt giảm 1,68 triệu đồng - 1,73 triệu đồng so với ngày 16.2.

Trước đó, ngày 16.2, giá bạc loại 1 lượng giảm 3.000 đồng và giá bạc loại 1 kg giảm 80.000 đồng so với chốt tuần qua.

So với mức giá tại vùng đỉnh được các doanh nghiệp niêm yết ngày 29.1, trong vòng hơn nửa tháng, giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 45 triệu đồng.

Giá mỗi kg bạc đã giảm khoảng 45 triệu đồng so với vùng giá đỉnh lập ngày 29.1 ẢNH: ĐT

Trên thị trường bạc Việt Nam, chỉ Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam cập nhật giá bạc xuyên tết và duy trì bán bạc xuyên tết tại chi nhánh Nguyễn Trãi (TP.HCM). Toàn bộ hệ thống cửa hàng của Ancarat hoạt động trở lại từ ngày 20.2 (tức mùng 4 tết).

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK-SBJ) chốt giá bạc lần cuối trước kỳ nghỉ tết vào chiều 13.2, không cập nhật giá bạc suốt kỳ nghỉ.

Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra loại bạc 1 lượng và 1 kg chốt trước kỳ nghỉ tết như sau: 2,875 triệu đồng - 2,964 triệu đồng; 76,66 triệu đồng - 79,03 triệu đồng. Hệ thống cửa hàng của Phú Quý sẽ mở cửa trở lại từ ngày 22.2 (tức mùng 6 tết).

Với SACOMBANK-SBJ, toàn bộ hệ thống, văn phòng sẽ làm việc bình thường trở lại từ ngày 23.2 (tức mùng 7 tết). Giá mua bán bạc được doanh nghiệp này chốt trước kỳ nghỉ tết như sau: với bạc 1 lượng, mua vào 3,330 triệu đồng và bán ra 3,432 triệu đồng; loại bạc 1 kg, giá mua bán ở mức 88,8 triệu đồng - 91,52 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 76,18 USD/ounce, cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Các nhà phân tích của Heraeus (tập đoàn công nghệ và kim loại quý có trụ sở tại Đức) lưu ý, thị trường bạc Trung Quốc đang rất khan hiếm, nhưng kỳ nghỉ tết Nguyên đán có thể giúp giảm bớt một phần áp lực.

Diễn biến giá bạc gần đây chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ điều kiện đầu tư và thanh khoản hơn là nhu cầu sử dụng thực tế. Trong ngắn hạn, giá bạc đang tích lũy và có thể tiếp tục xuất hiện các biến động giá trong thời gian tới.