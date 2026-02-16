Giá bạc trên 79 triệu đồng/kg, có nơi bán xuyên tết

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra loại bạc 1 lượng ở mức 2,886 triệu đồng - 2,975 triệu đồng, giảm 3.000 đồng so với chốt tuần qua. Bạc 1 kg giảm 80.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt niêm yết ở mức 76,96 triệu đồng - 79,33 triệu đồng.

Sáng nay, giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc giảm 80.000 đồng so với chốt tuần qua ẢNH: ĐT

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra loại bạc 1 lượng và 1 kg chốt trước kỳ nghỉ tết tại thời điểm 18 giờ 30 ngày 13.2 như sau: 2,875 triệu đồng - 2,964 triệu đồng; 76,66 triệu đồng - 79,03 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank SBJ) chốt giá mua bán bạc trước kỳ nghỉ tết tại thời điểm 15 giờ 33 ngày 13.2 như sau: với bạc loại lượng, mua vào 3,330 triệu đồng và bán ra 3,432 triệu đồng; loại bạc 1 kg, giá mua bán ở mức 88,8 triệu đồng - 91,52 triệu đồng.

Trên thị trường bạc Việt Nam, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất cập nhật giá bạc xuyên tết, dù tần suất cập nhật giá trong ngày sẽ không thường xuyên, liên tục như thông thường.

Hệ thống cửa hàng của Ancarat nghỉ tết từ ngày 16.2 (tức ngày 29 tết) đến hết ngày 19.2 (tức mùng 3 tết), hoạt động trở lại từ ngày 20.2 (tức mùng 4 tết). Tuy nhiên, Ancarat chi nhánh Nguyễn Trãi (TP.HCM) sẽ hoạt động xuyên tết.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và SACOMBANK-SBJ đều đã ngừng cập nhật giá bạc sau chiều 13.2 và không cập nhật trong suốt thời gian nghỉ tết.

Cụ thể, với Phú Quý, lịch nghỉ tết trên toàn hệ thống cửa hàng áp dụng từ ngày 14.2 (tức 27 tết) đến hết ngày 21.2 (tức mùng 5 tết); mở cửa trở lại từ ngày 22.2 (tức mùng 6 tết).

SACOMBANK-SBJ thông báo nghỉ tết từ ngày 16.2 (tức ngày 29 tết) đến hết ngày 20.2 (tức mùng 4 tết). Toàn bộ giao dịch online, bảng giá sẽ tạm dừng cập nhật trong khoảng thời gian trên. Toàn bộ hệ thống, văn phòng sẽ làm việc bình thường từ ngày 23.2 (tức mùng 7 tết).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 36 (giờ Việt Nam) ở mức 76,43 USD/ounce, giảm 1,52% so với chốt tuần qua, cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Sau một thời gian "điên loạn", các nhà phân tích nhìn nhận, thị trường bạc dường như đang dần bình ổn trở lại.

Nhu cầu bạc từ Trung Quốc vẫn đang giữ vai trò chi phối thị trường, đến từ cả giới đầu tư lẫn khu vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời. Dù kỳ nghỉ tết Nguyên đán có thể khiến thị trường Trung Quốc tạm thời hạ nhiệt, song tình trạng thắt chặt nguồn cung tại đây vẫn ở mức đáng kể.

Theo ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý tại J.P. Morgan, bối cảnh nhu cầu đầu tư từ Trung Quốc gia tăng mạnh, qua đó tác động đáng kể tới quá trình hình thành mặt bằng giá của toàn bộ nhóm kim loại sẽ tiếp tục là yếu tố xúc tác quan trọng cần theo dõi trong vài tuần tới.