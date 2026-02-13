Giá bạc 'rơi' thẳng đứng, mỗi kg mất hơn 6 triệu đồng

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 9 giờ, sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bạc được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức mua vào trên 76 triệu đồng/kg và bán ra khoảng 78 - 79 triệu đồng/kg, giảm mạnh hơn 6 triệu đồng so với chốt ngày 12.2.

Lúc 9 giờ 05, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 76,50 triệu đồng - 78,80 triệu đồng, giảm 6,3 triệu đồng - 6,56 triệu đồng.

Sáng 13.2, giá mua bán mỗi kg đã giảm mạnh hơn 6 triệu đồng so với chốt ngày 12.2 ẢNH: ĐT

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg không nhiều khác biệt so với Ancarat, ở mức 76,34 triệu đồng - 78,71 triệu đồng, giảm 6,53 triệu đồng - 6,72 triệu đồng.

Nếu so với mức giá mua bán bạc 1 kg lập đỉnh ngày 29.1 ở gần 120 triệu đồng - hơn 123 triệu đồng, đến nay, giá mua vào và bán ra mỗi kg đã giảm khoảng 44 - 45 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 38 (giờ Việt Nam) ở mức 76,69 USD/ounce, cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Bà Phạm Thị Minh Thúy, giảng viên ngành kế toán, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích, nhìn lại lịch sử, thị trường bạc vốn nổi tiếng với những đợt biến động cực đoan.

Điển hình như thập niên 80 hay giai đoạn 2008 - 2012, giá bạc thường bứt tốc theo mô hình "dựng đứng" (V-top) trong thời gian ngắn và đảo chiều giảm sâu ngay sau đó mà không trải qua các giai đoạn tích lũy bền vững.

Với đặc tính này, nếu kịch bản quá khứ lặp lại, nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá bạc sẽ sớm quay lại đỉnh cao ghi nhận ngày 29.1. Rất có thể, một chu kỳ giảm giá dài hạn đã chính thức bắt đầu.

Trong một kịch bản tích cực, theo bà Thúy, bạc có thể đi ngang (sideway) quanh mốc 70 USD/ounce trong vài tháng tới nhờ vùng hỗ trợ được hình thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, độ tin cậy của vùng hỗ trợ này đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi giá từng xuyên thủng ngưỡng 70 USD/ounce để rơi xuống vùng 60 USD/ounce cách đây hơn 2 tuần.

Hiện tại, lực phục hồi đang khá yếu. Cần lưu ý rằng, ngưỡng 60 USD/ounce dù đã chiết khấu 50% giá trị từ đỉnh nhưng vẫn là một nền giá yếu. Nếu áp lực bán tháo tiếp diễn, không loại trừ khả năng bạc sẽ rơi vào một xu hướng giảm trung hạn kéo dài 2 - 3 năm, đưa giá về lại vùng khởi điểm 30 USD/ounce.

Bà Thúy nhấn mạnh, bên cạnh các rào cản kỹ thuật, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu tâm đến bối cảnh vĩ mô bất ổn hiện nay. Bạc không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là kim loại công nghiệp quan trọng. Trong kịch bản kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp sụt giảm sẽ triệt tiêu động lực tăng giá từ tâm lý trú ẩn an toàn.

Đặc biệt, nhà đầu tư nội còn phải đối mặt với rủi ro về thanh khoản. Tại thị trường Việt Nam, khi giá thế giới biến động mạnh theo xu hướng giảm, chênh lệch giá mua bán thường bị các đơn vị kinh doanh nới rộng để phòng vệ.

Điều này khiến việc "cắt lỗ" hay thoát hàng của nhà đầu tư cá nhân trở nên vô cùng khó khăn, tốn kém. Vì vậy, những nhà đầu tư "bắt đáy" lúc này với kỳ vọng giá quay về đỉnh cũ đang đứng trước rủi ro lớn.

"Ngoại trừ trường hợp tình hình địa chính trị thế giới có những chuyển biến đột ngột xấu đi - yếu tố có thể khiến vàng và bạc ngay lập tức được chọn làm kênh trú ẩn an toàn và đẩy giá biến động tăng mạnh trở lại, thì việc tham gia thị trường lúc này là vô cùng mạo hiểm", bà Thúy nhìn nhận.