Giá bạc tiếp tục 'rơi', còn hơn 75 triệu đồng/kg

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc loại 1 lượng ở mức mua vào 2,752 triệu đồng và bán ra 2,837 triệu đồng, lần lượt giảm 85.000 đồng - 88.000 đồng so với chốt ngày 17.2.

Loại bạc 1 kg có giá mua vào và bán ra là 73,387 triệu đồng - 75,653 triệu đồng, giảm 2,266 triệu đồng - 2,347 triệu đồng so với chốt ngày 17.2.

Từ ngày 16 - 18.2, giá mỗi kg đã giảm 3,573 triệu đồng chiều mua vào và 3,68 triệu đồng chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay tiếp tục theo xu hướng giảm ẢNH: ANCARAT

Sau khi lập đỉnh ngày 29.1, hơn nửa tháng trở lại đây, giá bạc có 2 lần xuống đáy vào ngày 2.2 và ngày 6.2.

Ngày 2.2, mức giá mua vào và bán ra loại bạc 1 kg ghi nhận thấp nhất là 72,93 triệu đồng - 75,2 triệu đồng; giá đáy ghi nhận ngày 6.2 ở mức 70 triệu đồng - 72,16 triệu đồng. Sau đó, giá bạc có lên, có xuống, song nhìn chung mức biến động giá trong ngày không quá lớn. Vài ngày gần đây, giá theo xu hướng giảm dần.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam cập nhật giá bạc xuyên tết, duy trì bán bạc xuyên tết tại chi nhánh Nguyễn Trãi (TP.HCM). Hệ thống cửa hàng của Ancarat sẽ hoạt động trở lại từ ngày 20.2 (tức mùng 4 tết).

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK-SBJ) chốt giá bạc lần cuối trước kỳ nghỉ tết vào chiều 13.2, không cập nhật giá bạc trong kỳ nghỉ. Hệ thống của hai đơn vị này sẽ mở cửa trở lại lần lượt từ ngày 22.2 (tức mùng 6 tết) và từ ngày 23.2 (tức mùng 7 tết).

Trên thị trường "chợ đen", dù đang nghỉ tết Nguyên đán, song hôm qua và hôm nay, vẫn nhiều người rao muốn mua bạc. Các mức giá mong muốn dao động từ khoảng 79 - 85 triệu đồng/kg, cá biệt có trường hợp muốn mua bạc với mức giá 70 triệu đồng/kg, thấp hơn cả giá niêm yết chính thức.

Cạnh đó, nhiều người bày tỏ lo ngại với xu hướng hiện tại, giá bạc trong nước có thể dần giảm về quanh vùng giá 60 triệu đồng/kg.

Bạc khó đóng vai trò tài sản phòng thủ ổn định như vàng

Trao đổi với Thanh Niên, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng về triển vọng dài hạn trong 2026, bạc có những nền tảng hỗ trợ tích cực hơn so với nhiều giai đoạn trước, chủ yếu đến từ nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Trên thị trường "chợ đen", nhiều người muốn mua bạc với mức giá thấp hơn cả giá doanh nghiệp niêm yết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vai trò của bạc ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, xe điện, bán dẫn và công nghệ cao, trong khi nguồn cung khai thác tăng chậm.

Tuy nhiên, cần có cái nhìn thận trọng nếu xem bạc là "nơi trú ẩn an toàn" tương tự vàng. Bạc thường biến động cùng chiều với vàng trong các giai đoạn bất ổn, nhưng do quy mô thị trường nhỏ và tỷ trọng giao dịch đầu cơ cao, mức độ và tốc độ biến động của bạc lớn hơn nhiều.

"Bạc khó đóng vai trò tài sản phòng thủ ổn định như vàng, mà phù hợp hơn với vị thế tài sản bổ trợ trong danh mục đầu tư", bà Trang Anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, theo vị chuyên gia, cách tiếp cận hợp lý với bạc là đa dạng hóa danh mục thay vì một kênh đầu cơ ngắn hạn thuần túy.

Trong kịch bản cơ sở cho năm 2026, bạc nhiều khả năng sẽ vận động theo hướng tăng - giảm đan xen, với tiềm năng dài hạn vẫn hiện hữu, nhưng rủi ro biến động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược phân bổ, quản trị rủi ro rõ ràng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 73,33 USD/ounce, cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Theo các nhà phân tích quốc tế, vừa qua, đà tăng của chỉ số USD và giá dầu thô giảm là những yếu tố thị trường bên ngoài mang tính tiêu cực đối với kim loại quý như vàng, bạc.

Cạnh đó, Iran và Mỹ vừa tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tránh tái diễn xung đột ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo năm ngoái. Điều này cũng gây bất lợi cho các kim loại trú ẩn an toàn, mặc dù bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran có thể còn rất xa.

Đối với hợp đồng bạc giao tháng 3, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật mạnh tại đỉnh tuần trước 86,12 USD/ounce. Mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là đóng cửa dưới mức hỗ trợ mạnh tại đáy tháng 2 là 63,90 USD/ounce.