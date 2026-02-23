Giá bạc bật tăng lên gần 90 triệu đồng/kg

Lúc 8 giờ 37 sáng bay 23.2, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc loại 1 lượng ở mức mua vào 3,262 triệu đồng và bán ra 3,363 triệu đồng, tăng 118.000 đồng - 122.000 đồng; giá bạc 1 kg ở mức 86,987 triệu đồng - 89,68 triệu đồng, tăng 3,147 triệu đồng - 3,253 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Toàn bộ cửa hàng và hệ thống đại lý của Ancarat chính thức hoạt động trở lại từ ngày 20.2 (tức mùng 4 tết).

Sáng nay, giá mỗi kg tăng hơn 3 triệu đồng cả chiều mua vào và bán ra so với chốt tuần qua ẢNH: ACR

Sau kỳ nghỉ tết (từ 14 - 20.2), hệ thống của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mở cửa trở lại từ ngày 21.2 (tức mùng 6 tết).

Doanh nghiệp này niêm yết giá mua bán bạc 1 lượng và 1 kg tại thời điểm 8 giờ 30 sáng nay lần lượt như sau: 3,254 triệu đồng - 3,355 triệu đồng; 86,773 triệu đồng - 89,466 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá mua vào và bán ra mỗi lượng bạc tăng 100.000 đồng - 103.000 đồng; mỗi kg bạc tăng 2,667 triệu đồng - 2,747 triệu đồng.

Trong thời gian nghỉ tết, giá bạc diễn biến tăng, giảm đan xen, tuy nhiên xu hướng chủ đạo là tăng. Giá bạc 1 kg lần lượt tăng tổng 6,8 triệu đồng chiều mua vào và tăng 7,014 triệu đồng chiều bán ra. Chỉ Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam cập nhật giá bạc xuyên tết.

Trên thị trường bạc Việt Nam, thông tin đáng chú ý là từ ngày 24.2 (tức mùng 8 tết), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI sẽ ra mắt dòng sản phẩm bạc tích trữ Ngân Bảo DOJI (loại 1 lượng và loại 5 lượng), chính thức đánh dấu việc tham gia thị trường bạc vật chất.

Sản phẩm sẽ có sẵn tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM gồm Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 và Phan Đăng Lưu. Sau đó, DOJI sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác.

Đại diện DOJI cho biết, khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 8 giờ 43 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 87,33 USD/ounce (tăng 3,33% so với chốt phiên trước), song còn cách khá xa mức đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research - bộ phận nghiên cứu phân tích đầu tư của Bank of Montreal (BMO), một trong những ngân hàng lớn và lâu đời nhất Canada, bày tỏ sự thận trọng với bạc lúc này.

Bạc vẫn chủ yếu là một hàng hóa công nghiệp. Cân bằng cung - cầu trên thị trường vật chất thực tế có lẽ đang bắt đầu nới lỏng. Các nhà đầu tư cá nhân đã hơi quá đà trong tháng 12.2025 và tháng 1.2026, có lẽ do câu chuyện về mất giá tiền tệ. Đã có rất nhiều hoạt động đầu cơ khiến đẩy giá lên.

Nhìn nhận hiện giá bạc đã quay trở lại thực tế hơn, BMO cho biết, họ vẫn đang theo dõi bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạc như một tài sản đầu tư hoặc trú ẩn an toàn, bởi tình hình vẫn đang biến động.