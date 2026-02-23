Thị trường vàng, bạc khởi động trước ngày vía Thần tài

Vàng khan, bạc phải chờ dù chưa tới "chính hội"

Dù còn 4 ngày nữa mới đến ngày vía Thần tài, thị trường vàng, bạc tại TP.HCM bắt đầu sôi động từ hôm qua (ngày 22.2, mùng 6 tháng giêng) và đã xuất hiện tình trạng "cháy hàng", bất chấp các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị khá sớm. Tại các cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Trãi (TP.HCM), từ đầu giờ chiều, lượng khách ra vào khá đông, chủ yếu tìm mua các sản phẩm phục vụ ngày vía Thần tài như đồng vàng Kim Gia Bảo, bộ sản phẩm Tùng - Cúc - Trúc - Mai, nhẫn trơn… Trong đó, sản phẩm Tiểu Kim Cát (0,1 chỉ) được nhiều người săn đón, có khách phải đến từ sáng sớm lấy số thứ tự mới có thể mua. Công ty cũng ra chính sách với sản phẩm vàng miếng hình ngựa Thiên Mã Kim Vận, khách mua 1 miếng (0,3 chỉ, giá 6,08 triệu đồng) sẽ được mua kèm thêm 2 miếng Tiểu Kim Cát. Một khách hàng yêu cầu nhân viên in thêm 1 hóa đơn để chuyển ra Hà Nội "do bạn tôi không mua được vàng ở cửa hàng Hà Nội nên đành phải mua từ TP.HCM".

Khách mua vàng ngày 22.2 Ảnh: Thanh Xuân

Tương tự, cửa hàng của Ancarat trên đường Nguyễn Trãi cũng đón nhiều khách giữa thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng cho biết vàng nhẫn, vàng hình chú ngựa loại 1 chỉ đã hết. Ở khu vực bán bạc, một số khách đăng ký mua Ngân long 1 lượng - 5 lượng - 1 kg; hay Sư tử 1 lượng - 5 lượng dù phải chờ khoảng 100 ngày mới nhận được hàng.

Tại cửa hàng của Công ty Phú Quý trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) cũng khá đông người tới hỏi nhưng nhân viên cho biết đến mùng 10 mới chính thức mở bán vàng. Hiện tại, cửa hàng mở cửa nhưng chỉ mua vào hoặc giao bạc cho khách có phiếu hẹn trước đó. "Cửa hàng chính thức mở cửa từ ngày 23.2 nhưng cũng chỉ bán bạc. Dự kiến sẽ phát số thứ tự vào khoảng 8 giờ và số lượng phiếu phát ra khoảng 150 phiếu. Tùy theo tình hình thị trường ngày đầu năm như thế nào nên có giới hạn khối lượng bán cho mỗi khách là bao nhiêu, như thời điểm trước tết là mỗi người 1 kg", nhân viên này giải thích thêm.

Ngược lại, khu vực quanh chợ Bến Thành, Tân Định - nơi tập trung khá đông các tiệm vàng lại vắng khách. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Sacombank-SBJ… vẫn chưa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên thị trường vẫn chưa biết sẽ thế nào khi vào "chính vụ".

Giá vàng tăng

Trong khi thị trường khan hàng thì giá vàng những ngày qua vẫn biến động với biên độ mạnh. Sáng 22.2, Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 180,5 triệu đồng, bán ra 183,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng, mua vào lên 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng… Tương tự, mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng; Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Trước tình hình các công ty kinh doanh vàng chưa hoạt động trở lại cũng như vàng nữ trang khan hiếm, giá vàng trên "chợ mạng" được đẩy lên cao hơn vài triệu đồng mỗi lượng. Chiều 22.2, trên một hội nhóm giao lưu vàng, một số thành viên rao bán vàng nhẫn của các công ty như Bảo Tín Minh Châu với giá 184 triệu và 185 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC bị đẩy lên 188 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc cũng tăng khoảng 3 triệu đồng/kg. Công ty Ancarat mua vào 83,84 triệu đồng mỗi ký, bán ra 86,427 triệu đồng; Công ty Phú Quý bán ra 84,106 triệu đồng, mua vào 86,719 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào bạc miếng Phú Quý với giá 84,106 triệu đồng mỗi ký, bán ra 86,819 triệu đồng; bạc Ancarat có giá 83,06 triệu đồng, bán ra 85,526 triệu đồng… Trong khi đó, giá bạc giao dịch ở các diễn đàn mạng được đẩy lên 96 - 97 triệu đồng mỗi ký.

Ngày vía Thần tài năm nay rơi vào giữa tuần (ngày 26.2) nên nhiều khách tranh thủ ngày cuối tuần đi mua sớm. Thêm vào đó, trong 10 năm trở lại đây, giá vàng thường tăng mạnh khi vào ngày vía Thần Tài nên tâm lý mua sớm cũng tăng theo. Trên tất cả, giá vàng liên tục tăng mạnh trong năm 2025 nên nhiều người càng đổ dồn vào thời điểm mùng 10 mua vàng lấy hên.

Tuy nhiên, rủi ro cũng rất lớn bởi giá vàng, bạc hiện nay đang gia tăng mức đắt đỏ so với thế giới. Sau khi tăng mạnh 110 USD/ounce cuối tuần qua (tương đương 2,2%), vàng thế giới trở lại mức giá 5.108 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD ngân hàng Vietcombank, giá vàng miếng SJC hiện đắt hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng, tương đương 11%. Còn giá bạc đang cao hơn khoảng 13 - 25 triệu đồng/kg. Giá bạc trên thị trường thế giới đã tăng thêm 7,8% (thêm 6,1 USD/ounce) khi lên 84,5 USD/ounce sau đợt trượt giảm sâu.

Dự báo giá vàng ngày vía Thần tài năm nay, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, phân tích: Nguồn cung vàng trên thị trường hiện chưa có nên khả năng tình trạng khan vàng trước và trong ngày Thần tài sẽ diễn ra. Giá vàng trong nước chịu tác động từ kim loại quý thế giới trong khi giá thế giới đang giữ mức cao và có khả năng tăng nhẹ trước những thông tin thuế tại Mỹ, căng thẳng địa chính trị nên khả năng giá vàng trong nước tăng là rất lớn. Nhưng cũng chính vì thế, sức tiêu thụ vàng trong ngày Thần tài năm nay dự báo sẽ không cao. Người tiêu dùng sẽ có xu hướng mua những loại vàng có khối lượng nhỏ vài phân vàng lấy hên nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến vàng đầu tư.