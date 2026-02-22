Vì sao UOB tăng mức dự báo giá vàng trong năm 2026?

UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá như sau: 4.800 USD/ounce trong quý 1/2026, 5.000 USD/ounce trong quý 2/2026, 5.200 USD/ounce trong quý 3/2026 và 5.400 USD/ounce trong quý 4/2026. Mức dự báo này tăng hơn so với hồi tháng 1. Cụ thể, 4.400 USD/ounce trong quý 1/2026, 4.600 USD/ounce trong quý 2/2026, 4.800 USD/ounce trong quý 3/2026 và 5.000 USD/ounce trong quý 4/2026.

"Mặc dù chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên "đuối sức", ông Heng Koon How cho hay.

Giá vàng dự báo tăng trong thời gian tới ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo phân tích của UOB, hoạt động đầu cơ quá nóng trong tháng 1 đã thúc đẩy lực bán tháo xảy ra kéo qua đến tháng 2, kèm theo đó là những động thái siết chặt của Trung Quốc liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng, cùng với các sàn giao dịch vàng thế giới như COMEX tăng tỷ lệ ký quỹ lên mức cao.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới. Điều quan trọng cần nhận thấy là, bất chấp mức biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong dài hạn vẫn không thay đổi. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí có thể hoan nghênh nhịp điều chỉnh giá vàng này, khi mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng phân bổ. Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường.

Các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa và nguy cơ suy giảm giá trị đồng. Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác trong dài hạn.