Kinh tế Ngân hàng

Mùng 6 tết, giá vàng tăng 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

An Yến
An Yến
22/02/2026 08:35 GMT+7

Giá vàng ghi nhận tăng trong tuần này nhưng người mua vẫn bị thua lỗ.

Sáng 22.2, nhằm mùng 6 tết, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) tiếp tục được mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 3 số 9 tại công ty này cũng được mua vào 180,5 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng như hôm qua. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng. Đáng chú ý, dù vàng tăng nhưng người mua vàng miếng hay vàng nhẫn vẫn bị lỗ 500.000 đồng/lượng do chênh lệch giá mua và bán cao hơn mức tăng của kim loại quý.

Mùng 6 tết, giá vàng tăng 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ- Ảnh 1.

Giá vàng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng trong tuần

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khi giảm sâu xuống dưới 5.000 USD/ounce trong đầu tuần, giá vàng thế giới nhảy vọt trở lại lên 5.105,9 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn tăng gần 65 USD/ounce. Giá vàng tăng trở lại sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn mong đợi và thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt thuế toàn cầu mới sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan. Báo cáo cho thấy, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4/2025 đã giảm mạnh xuống mức 1,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế, do chính phủ đóng cửa và chi tiêu tiêu dùng giảm. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng ấn tượng 4,4% của quý 3/2025 và thấp hơn dự báo 1,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của công ty dữ liệu FactSet. Tính chung cả năm 2025, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,2%.

Trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng trong tuần tới của Kitco News với 13 nhà phân tích phố Wall thì vẫn có nhiều người cho rằng vàng sẽ tăng. Cụ thể, có 9 người, chiếm 69% cho rằng vàng sẽ tăng. Ngược lại chỉ có duy nhất 1 người, tương ứng 8% dự báo giá vàng quay đầu giảm và có 3 người, tương ứng 23% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 298 nhà đầu tư cá nhân thì có 189 người, chiếm 63% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 53 người, tương ứng 180% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 56 nhà đầu tư còn lại, tương đương 19% nhận định vàng đi ngang.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
