Kinh tế Ngân hàng

Mùng 5 tết, giá vàng tăng sốc hơn 2 triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
21/02/2026 08:27 GMT+7

Giá vàng bật tăng cao trở lại trên thị trường thế giới và đẩy thị trường trong nước lên cao.

Sáng nay (21.2), nhằm mùng 5 tết, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với sáng hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 3 số 9 tại công ty này cũng bằng vàng miếng SJC với giá 180,5 triệu đồng ở chiều mua và 183 triệu đồng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, vàng nhảy vọt lên 5.105,9 USD/ounce, tăng gần 116 USD/ounce sau một ngày. 

Mùng 5 tết, giá vàng tăng sốc hơn 2 triệu đồng một lượng- Ảnh 1.

Giá vàng mùng 5 tết tăng hơn 2 triệu đồng/lượng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng lên cao khi nhiều thông tin tiêu cực xoay quanh tăng trưởng kinh tế Mỹ và thuế quan. Báo cáo vừa công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm mạnh xuống còn 1,4% hàng năm trong quý 4/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế, do việc chính phủ đóng cửa và chi tiêu tiêu dùng giảm sút đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng - đã tăng 0,4% trong tháng 12.2025 so với tháng trước đó, thấp hơn so với ước tính 0,3% của các nhà kinh tế. Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thuế quan đã tăng mạnh trong tháng cuối năm vừa qua. Tính trong năm 2025, lạm phát tăng lên 2,9%, từ mức 2,8% trước đó. Số liệu này cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể hạ về mức mục tiêu 2% mà Fed kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20.2 ra phán quyết nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu. Điều này đã ngăn chặn phần lớn quyết định thuế quan của Tổng thống Mỹ. Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích phán quyết này. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố viện dẫn Điều 122 trong Đạo luật Thương mại năm 1974, Nhà Trắng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để tạm thời áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ... Những thông tin trên cùng với xung đột quân sự chính trị vẫn còn đã hỗ trợ kim loại quý tăng cao trở lại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
