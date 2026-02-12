Giá vàng hôm nay 12.2.2026: Mỗi lượng vàng miếng được bán ra 181 triệu đồng

Sáng nay (12.2), giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng không thay đổi khi vẫn được mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 177,5 triệu đồng và bán ra 180,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 12.2 tiếp tục bán ra 181 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng, đạt 5.057,5 USD/ounce, cao hơn hôm qua 12 USD. Báo cáo việc làm tại Mỹ vừa công bố trong tháng 1 với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%. Điều này cho thấy thị trường lao động duy trì sự vững vàng, qua đó có thể tạo dư địa để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong khi tiếp tục theo dõi lạm phát. Trước đó, dữ liệu công bố vào ngày 10.2 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ đi ngang trong tháng 12, có thể khiến chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế bước vào năm mới với đà tăng trưởng chậm lại.

Theo khảo sát của Reuters, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến hết nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell vào tháng 5, sau đó cắt giảm ngay trong tháng 6. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng chính sách dưới thời người kế nhiệm tiềm năng Kevin Warsh có thể trở nên quá nới lỏng.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định trên CNBC rằng báo cáo việc làm đơn lẻ sẽ không làm thay đổi tâm lý mua vàng, vốn mang tính dài hạn và dựa trên các yếu tố nền tảng. Kể từ sau đợt sụt giảm mạnh, vàng chủ yếu hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, với người mua vẫn tự tin trong bối cảnh câu chuyện về nợ và xu hướng thoái vốn khỏi Mỹ. Trong khi đó, một số nhà phân tích nhận định đồng USD suy yếu sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng, đồng thời nhấn mạnh căng thẳng địa chính trị cùng kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ tâm lý thị trường, đặc biệt là mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce...