Giá vàng hôm nay 11.2.2026: Đứng yên sau mức tăng 15 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra duy trì ở mức cao 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. ACB mua vào 178 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào tăng 300.000 đồng, lên 178,5 triệu đồng; bán ra tăng 200.000 đồng, lên 181 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với trước đó, đứng ở mức cao. So với đầu tháng 2, giá vàng đã tăng 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với trước đó. Công ty Phú Quý mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng…

Chênh lệch giá mua và bán vàng lên 3 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 19 USD mỗi ounce, lên 5.045 USD. Thế nhưng, trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 10.2), vàng thế giới có lúc tăng vọt lên 5.079 USD mỗi ounce nhưng sau đó lao nhanh xuống 4.988,5 USD. Vàng tăng trở lại khi các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ củng cố kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ liên bang. Một loạt các chỉ số hoạt động kinh tế suy yếu hơn, bao gồm doanh số bán lẻ trì trệ trong tháng 12, mức giảm 0,1% trong nhóm đối chứng GDP, số lượng việc làm trống giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 và tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân không đạt dự báo đều cho thấy nhu cầu đang giảm dần và áp lực lạm phát đang dịu bớt.

Thị trường hiện phản ánh kỳ vọng ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tạo ra sự hỗ trợ rộng rãi cho kim loại quý không sinh lời. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett thừa nhận rằng, tăng trưởng việc làm có khả năng sẽ chậm lại trong những tháng tới do những thách thức về nhân khẩu học. Những diễn biến này đã làm giảm kỳ vọng về lãi suất và củng cố luận điểm cơ bản cho việc nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay.

Nhu cầu mua vàng từ khu vực công vẫn mạnh mẽ, với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 15 tháng trong tháng giêng. Sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn khi căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn bất chấp các cuộc đàm phán ngoại giao thăm dò, hạn chế rủi ro giảm giá.