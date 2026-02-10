Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.2.2026: Vàng nhẫn bám sát vàng miếng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/02/2026 09:10 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với thế giới. Trong khi đó, vàng nhẫn tăng bám sát giá vàng miếng SJC.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 600.000 đồng, mua vào lên 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 300.000 đồng, lên 177,5 triệu đồng, chiều bán ra tăng 600.000 đồng, lên 181 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 100.000 đồng, lên 178 triệu đồng, bán ra đứng yên 180,4 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, đây là rủi ro lớn đối với người mua vàng hiện nay khi nhận ngay mức lỗ này.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 700.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng… Vàng nhẫn có mức giá bám sát vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn và miếng SJC cao hơn thế giới 22 - 22,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10.2.2026: Vàng nhẫn bám sát vàng miếng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 30 USD mỗi ounce, xuống 5.030 USD. Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, vàng đã chuyển từ một tài sản trú ẩn an toàn sang một tài sản đầu cơ, điều này làm thay đổi luật chơi đối với các nhà đầu tư. Giá vàng đã tăng gấp 5 lần trong 10 năm nhưng chỉ số đô la vẫn ở mức tương đương năm 2015. Với sự sụt giảm giá mạnh như vậy, có thể có yếu tố các vị thế đòn bẩy bị thanh lý, các lệnh cắt lỗ bị kích hoạt và yêu cầu ký quỹ tăng lên. Các sàn giao dịch vẫn đang tăng yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế hợp đồng tương lai.

Các nhà phân tích cũng trích dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 4/2025 của Hội đồng vàng thế giới, cho thấy nhu cầu vàng đã đạt 5.000 tấn lần đầu tiên vào năm ngoái. Điều đó được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư tăng cao đáng kể, bù đắp nhiều hơn cho sự sụt giảm trong nhu cầu trang sức và công nghiệp. Lượng mua của ngân hàng trung ương đạt 863 tấn, thấp hơn 21% so với mức kỷ lục 1.092 tấn năm 2024. Nhu cầu vàng trong quý 4 cũng đạt mức kỷ lục 1.345 tấn, một lần nữa với đầu tư bù đắp cho sự suy yếu trong nhu cầu trang sức và công nghiệp. Hội đồng vàng thế giới cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động giá mạnh hơn trong những tuần và tháng tới.

