Giá vàng hôm nay 9.2.2026: ACB tăng cao nhất thị trường, mua vào thêm 3,2 triệu đồng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,9 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 178,2 triệu đồng, bán ra 181,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng, mua vào 178,2 triệu đồng, bán ra 181,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng 3,2 triệu đồng, lên 179,2 triệu đồng; bán ra tăng thêm 2,2 triệu đồng, lên 181,2 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC tăng thêm 15 triệu đồng/lượng kể từ mức thấp nhất tuần trước nhưng vẫn giảm 10 triệu đồng/lượng kể từ mức đỉnh lập được hồi tháng 1 ở 191,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm từ 1,9 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,9 triệu đồng, bán ra 180,9 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 177,7 triệu đồng, bán ra 180,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng giá lên trên 181 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 52 USD mỗi ounce (tương đương mức tăng 1%), lên 5.020 USD. Sự biến động mạnh giá vàng trong tuần qua khiến nhà đầu tư lo lắng nhưng họ vẫn tin rằng vàng sẽ giữ được xu hướng tăng giá. Bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho biết biến động của vàng phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang.

Giá vàng có lúc xuống dưới 5.000 đô la một ounce trong thời gian ngắn hạn nhưng vẫn có khả năng đạt mức 6.000 đô la vào cuối năm nay do thị trường vẫn chưa cạn kiệt các động lực tăng giá. Các nhà đầu tư đã trở nên chọn lọc và thận trọng hơn, điều đó có nghĩa là những đợt tăng giá trong tương lai có thể sẽ ít mạnh mẽ hơn, bị gián đoạn bởi các đợt điều chỉnh, và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản hơn là chỉ dựa vào động lực hoặc đầu cơ đơn thuần. Thị trường kim loại quý đang trải qua giai đoạn tái định vị hơn là đảo chiều xu hướng. Sự củng cố hiện tại phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư sau một đợt tăng mạnh, đồng thời khẳng định tính vững chắc của nền giá đối với vàng.

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan, các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh trong tuần khi thị trường phải đối mặt với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn. Đây là hai chỉ số quan trọng mà Cục Dự trữ liên bang đang theo dõi khi duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng trung ương đã ngần ngại cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng và thị trường lao động tương đối ổn định.