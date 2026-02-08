Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 8.2.2026: Hồi phục nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng

An Yến
An Yến
08/02/2026 07:31 GMT+7

Giá vàng trong nước lên sát 180 triệu đồng một lượng nhưng người mua trên đỉnh vẫn còn lỗ nặng.

Sáng 8.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 176,3 triệu đồng/lượng, bán ra 179,3 triệu đồng, tăng 7,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Trong tuần, giá vàng liên tục nhào lộn và hồi phục trở lại trong cuối tuần. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng thì người mua vẫn đang lỗ 15 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng biến động mạnh và hiện được mua vào 175,8 triệu đồng, bán ra 178,8 triệu đồng, tăng 7,7 triệu đồng sau một tuần. Thế nhưng, người mua ở mức kỷ lục giữa tuần trước đó vẫn còn bị lỗ hơn 15 triệu đồng/lượng. Giá mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ngang bằng vàng miếng SJC được các công ty như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết.

Giá vàng hôm nay 8.2.2026: Hồi phục nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng bật tăng nhưng người đu đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần tăng mạnh trở lại lên 4.966 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 76,6 USD. Dù vậy, kim loại quý vẫn còn thua xa ngưỡng kỷ lục gần 5.600 USD/ounce. Thị trường thế giới vẫn biến động khó lường sau đợt chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Nhưng đợt giảm giá được xem là cơ hội cho những người muốn mua vào. Điều này đẩy khối lượng giao dịch trên sàn vàng Thượng Hải tăng vọt khi giá vàng lao dốc. Giữa bối cảnh biến động mạnh trên thị trường, CME Group đã tăng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc lần thứ 3 trong vòng hai tuần, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong các khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới, nhiều ý kiến vẫn cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 12 người, chiếm 67% cho rằng giá vàng sẽ vượt lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong khi chỉ 2 người nghĩ rằng kim loại quý đi xuống. Bên cạnh đó, có 4 người, tương ứng 22% dự báo giá vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 329 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có 210 người, chiếm 64% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% cho rằng vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 7.2.2026: Bật tăng gần 3 triệu lên sát 180 triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay 7.2.2026: Bật tăng gần 3 triệu lên sát 180 triệu đồng một lượng

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại đẩy thị trường trong nước tăng lên gần sát 180 triệu đồng.

