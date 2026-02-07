Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 7.2.2026: Bật tăng gần 3 triệu lên sát 180 triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
07/02/2026 08:37 GMT+7

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại đẩy thị trường trong nước tăng lên gần sát 180 triệu đồng.

Sáng 7.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 2,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua lên 176,3 triệu đồng/lượng, bán ra lên 179,3 triệu đồng. Nếu so với một ngày trước đó thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng gần 7 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 2,8 triệu đồng khi mua vào lên 175,8 triệu đồng và bán ra 178,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 7.2.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 7.2 bật tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại gần 250 USD sau một ngày, đạt 4.966 USD/ounce. Kim loại quý phục hồi từ mức thấp nhờ lực mua bắt đáy cũng như đồng USD suy yếu nhẹ và những lo ngại còn tồn tại xoay quanh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman khi Ngoại trưởng Iran tiết lộ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, dưới sự trung gian của Oman, đã bắt đầu thuận lợi và sẽ tiếp tục diễn ra. Phát biểu này phần nào giúp xoa dịu lo ngại rằng việc không đạt được một thỏa thuận có thể đẩy khu vực Trung Đông tiến gần hơn tới xung đột.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động mua bắt đáy từ các nhà giao dịch có xu hướng lạc quan. Nhưng ông cho rằng, đà hồi phục của vàng hiện vẫn thiếu động lực và kim loại này khó có thể lập kỷ lục mới nếu không xuất hiện một cú hích địa chính trị lớn. Tương tự, giá bạc cũng tăng mạnh lên 77,6 USD/ounce, sau khi có lúc rơi xuống dưới mốc 65 USD/ounce trong phiên. Tuy vậy, bạc vẫn ghi nhận mức giảm hơn 8,7% trong cả tuần, sau đợt lao dốc mạnh của tuần trước.

Không chỉ vàng, bạc tăng cao, thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tràn ngập sắc xanh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6.2 (rạng sáng 7.2 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.206,95 điểm, tương đương 2,47% lên 50.115,67 điểm và ghi nhận lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,97% lên 6.932,30 điểm và Nasdaq Composite cũng cộng thêm 2,18% lên 23.031,21 điểm. Dù tăng mạnh nhưng S&P 500 vẫn giảm nhẹ 0,1% trong cả tuần, còn Nasdaq giảm 1,8%. Riêng Dow Jones tăng 2,5% so với cuối tuần trước...

