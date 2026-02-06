Giá vàng hôm nay 6.2.2026: Giảm sốc 5 triệu đồng sau một đêm

Sáng 6.2, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mạnh 5 triệu đồng, đưa giá mua xuống 169,2 triệu đồng/lượng và bán ra còn 172,2 triệu đồng. Tổng cộng chỉ sau 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 10 triệu đồng và sắp xóa sạch mức tăng của các phiên đầu tuần này.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 4 triệu đồng khi mua vào 167,5 triệu đồng và bán ra 170,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 4 triệu đồng khi mua vào xuống 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng...

Giá vàng sáng 6.2 bốc hơi 5 triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, còn 4.720 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 225 USD. Kim loại quý nối dài đà giảm khi thị trường lao động Mỹ suy yếu. Báo cáo mới công bố cho thấy, các doanh nghiệp tại Mỹ thông báo cắt giảm 108.400 việc làm trong tháng 1 - mức cao nhất cho tháng 1 kể từ năm 2009. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 231.000, vượt xa kỳ vọng, trong khi dữ liệu ADP cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân thấp hơn đáng kể so với dự báo. Chuỗi số liệu lao động kém tích cực này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, với thị trường vẫn nghiêng về khả năng cắt giảm lần đầu vào tháng 6 và có thể thêm một lần nữa vào tháng 9.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác như cổ phiếu, tiền mã hóa và bạc cũng bị bán tháo mạnh. Điều này tạo áp lực lên vàng thông qua các vị thế đầu tư bị thanh lý sau đợt tăng quá nóng trong tuần trước. Đợt bán tháo vào tối qua và rạng sáng nay đã xóa sạch mức hồi phục trong hai ngày trước đó. Giá vàng cũng chịu áp lực khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng hai tuần, trong khi chỉ số S&P 500 giảm xuống gần mức thấp nhất hai tuần và Nasdaq chạm đáy mới trong hơn hai tháng qua.

Trong khi đó, thông tin về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU cũng khiến nhà đầu tư bớt lo lắng và điều này không hỗ trợ vàng. Ngày 4.2, Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ nối lại tiến trình xem xét thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các tuyên bố đe dọa kiểm soát Greenland...