Mua bán vàng miếng ở đâu sẽ không bị xử phạt?

Từ ngày 9.2, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/122025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán bị phạt tới 20 triệu đồng; cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng; mang theo vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định bị phạt tới 100 triệu đồng; phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật…

Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức công bố thông tin về giá mua và bán vàng miếng tại các tổ chức được cấp giấy phép. Theo thông báo, dữ liệu này sẽ được cơ quan điều hành cập nhật hằng ngày để người dân và thị trường theo dõi. Điều này đồng nghĩa người dân khi mua bán vàng miếng tại các đơn vị này sẽ không bị xử phạt.

Người dân mua bán vàng miếng tại các tổ chức được cấp phép sẽ không bị xử phạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng được công bố gồm:

- Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải

- Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

- Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

- Công ty TNHH Mi Hồng

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

- Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành

- Công ty CP Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam

- Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Công ty CP Vàng bạc Đá quý ASEAN

- Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam

- Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

- Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố giá vàng miếng tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng, gồm:

- Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

- Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank)

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Người dân có thể tham khảo thông tin tổng hợp về giá vàng hàng ngày trên trang web của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ https://sbv.gov.vn.

Thông tin về giá vàng tại các tổ chức được cấp phép trên trang web của Ngân hàng Nhà nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH




