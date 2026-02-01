Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Mua bán vàng miếng ở đâu sẽ không bị xử phạt?

Mai Phương
Mai Phương
01/02/2026 08:37 GMT+7

Từ ngày 9.2, một số quy định liên quan đến mua bán vàng miếng chính thức có hiệu lực. Vậy người mua cần chú ý để không bị xử phạt.

Từ ngày 9.2, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/122025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán bị phạt tới 20 triệu đồng; cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng; mang theo vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định bị phạt tới 100 triệu đồng; phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật…

Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức công bố thông tin về giá mua và bán vàng miếng tại các tổ chức được cấp giấy phép. Theo thông báo, dữ liệu này sẽ được cơ quan điều hành cập nhật hằng ngày để người dân và thị trường theo dõi. Điều này đồng nghĩa người dân khi mua bán vàng miếng tại các đơn vị này sẽ không bị xử phạt.

Mua bán vàng miếng ở đâu sẽ không bị xử phạt? - Ảnh 1.

Người dân mua bán vàng miếng tại các tổ chức được cấp phép sẽ không bị xử phạt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng được công bố gồm:

- Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải

- Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

- Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

- Công ty TNHH Mi Hồng

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải

- Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

- Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành

- Công ty CP Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam

- Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

- Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Công ty CP Vàng bạc Đá quý ASEAN

- Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam

- Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

- Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố giá vàng miếng tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng, gồm:

- Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

- Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank)

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Người dân có thể tham khảo thông tin tổng hợp về giá vàng hàng ngày trên trang web của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ https://sbv.gov.vn.

Mua bán vàng miếng ở đâu sẽ không bị xử phạt? - Ảnh 2.

Thông tin về giá vàng tại các tổ chức được cấp phép trên trang web của Ngân hàng Nhà nước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 1.2.2026: Cú ‘nhào lộn’ khiến nhà đầu tư lỗ 23 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 1.2.2026: Cú ‘nhào lộn’ khiến nhà đầu tư lỗ 23 triệu đồng

Giá vàng trong tuần tăng cao vút rồi giảm mất hút khiến nhà đầu tư lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng giá vàng mua bán vàng miếng xử phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận