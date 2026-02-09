Khó 'săn' vàng Thần tài sớm

Mua sớm nhưng mua ở đâu?

Chị Lê Thúy (trưởng phòng một công ty tư nhân có trụ sở đóng tại P.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết từ nhiều năm nay, chị có thói quen mua vàng trong ngày Thần tài, một phần để rước lộc may mắn đầu năm, một phần xem đây là kênh giữ tài sản. Những năm trước, khi giá vàng còn thấp, cứ mỗi dịp như vậy, chị Thúy mua hẳn bộ sản phẩm 3 chỉ của PNJ, giá khi đó khoảng 10 triệu đồng. Thế nhưng, gần đây giá vàng liên tục tăng nhanh trong khi số tiền để dành mua vàng không thay đổi nên chị điều chỉnh số lượng mua hằng năm từ 3 chỉ xuống 2 chỉ và năm ngoái chỉ còn 1 chỉ. "Mua 1 chỉ nhưng số tiền bỏ ra cũng lên đến gần 10 triệu đồng, gần bằng mua 3 chỉ cách đó 6 năm. Rút kinh nghiệm năm nay có thưởng tết thì đi mua luôn vì sợ giá vàng còn tăng nữa. Thế nhưng mua vàng cũng chẳng dễ gì. Phải ra xếp hàng mấy giờ mới vào mua được và tiệm cũng chỉ bán cho mỗi người 1 chỉ vàng nhẫn 4 số 9, dù muốn mua thêm cũng không được", chị Thúy cho hay.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng chuẩn bị hàng phục vụ ngày vía Thần tài ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại cửa hàng vàng bạc đá quý Ancarat trên đường Nguyễn Trãi (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), PV Thanh Niên gặp chị Thanh Mai, một khách hàng tìm mua vàng nhẫn. Khi được nhân viên cửa hàng thông báo hết hàng, người phụ nữ này quay qua hỏi chúng tôi "biết địa chỉ nào còn vàng nhẫn có xuất hóa đơn không". Chị Mai cho biết tranh thủ ngày cuối tuần tìm mua vàng bởi ngày vía Thần tài sắp tới rơi vào ngày đi làm nên chị không thể ra khỏi công ty được. Thế nhưng trong nhiều giờ, chị đi hết tiệm này qua tiệm khác tìm mua vàng nhẫn và đa số các tiệm báo hết, tiệm còn vàng thì không có hóa đơn. Chị chào chúng tôi và nói sẽ ra các tiệm vàng quanh khu vực chợ Bến Thành xem còn hàng không.

Tuy nhiên cũng có những khách hàng không mất nhiều thời gian mua vàng nhờ đặt hàng trên website công ty và nhận hàng giao sau tại nhà hay đến cửa hàng lấy. Chẳng hạn, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhận đặt hàng mua vàng trên website khi khách mua nữ trang. Hiện các sản phẩm đồng tiền vàng hình chú ngựa phi lên kèm những con số may mắn như 6868 (ý nghĩa lộc phát), 8686 (phát lộc), 7979 (Thần tài lớn), 3979 (Thần tài gõ cửa)… nhận được nhiều đơn đặt hàng. Mỗi sản phẩm có khối lượng 7,9 phân, hàm lượng vàng 4 số 9 có giá 17,9 triệu đồng/sản phẩm.

Ông Đào Công Thắng, Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết hiện công ty sản xuất những sản phẩm phục vụ ngày vía Thần tài là vàng hình ngựa loại 5 phân và 1 chỉ. Đối với vàng nhẫn thì sản phẩm có các loại 3 phân, 5 phân, 1 chỉ… để khách có thể lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu hiện không nhiều nên SJC tập trung sản xuất phục vụ bán qua hệ thống các cửa hàng của công ty, không thực hiện phân phối bán sỉ như những năm trước đây. Ngay cả hình thức khách hàng đưa nguyên liệu cho công ty sản xuất cũng không còn thực hiện như trước. Ngoài chuẩn bị hàng hóa, hiện SJC cũng đã lên kế hoạch phục vụ bán vàng trước và trong ngày Thần tài, như tăng cường thêm quầy giao dịch ở các khu vực, chia ra quầy nào thực hiện thanh toán tiền mặt và quầy nào thực hiện chuyển khoản.

Chia nhỏ sản phẩm khi giá vàng cao

Lịch sử biến động giá vàng miếng SJC từ năm 2019 đến nay vào ngày vía Thần tài đều ghi nhận năm sau tăng hơn năm trước. Giá vàng miếng SJC năm 2024 ở mức 78,4 triệu đồng/lượng, gấp đôi so với năm 2019, nhưng lại thấp hơn một nửa so với mức giá hiện nay. Ngày 8.2, giá vàng miếng SJC của các công ty mua vào ở mức 176,3 triệu đồng/lượng, bán ra 179,3 triệu đồng/lượng. Mức cao kỷ lục mà kim loại quý đạt được hồi cuối tháng 1 lên đến 191,3 triệu đồng. Đại diện PNJ cho biết thị trường vàng năm 2025 chứng kiến nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh mặt bằng giá liên tục xác lập kỷ lục mới. Hiện giá vàng được giới quan sát dự đoán còn nhiều dư địa tăng theo biến động của thị trường kim loại quý thế giới. Rủi ro địa chính trị, tỷ giá, lãi suất và nguồn cung là những yếu tố then chốt chi phối thị trường.

Bước vào mùa cao điểm mua sắm tết năm 2026, thị trường ghi nhận sự áp đảo của vàng trang sức với thiết kế và chủng loại ngày càng đa dạng, trong khi sức hút của vàng miếng và vàng ép vỉ có dấu hiệu chững lại bởi rào cản về giá. Những bộ sưu tập vàng trang sức 99% thu hút người tiêu dùng bởi dung hòa được yếu tố vừa có giá trị tích lũy, vừa mang tính thẩm mỹ, cá nhân hóa và cầu may đầu năm. "Từ nhiều tháng trước, Công ty PNJ đã chuẩn bị kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm Tết Bính Ngọ, Vía Thần Tài 2026. Ngoài ra, công ty cũng phát triển các dòng sản phẩm trang sức vàng 99% mang tính ứng dụng cao, trọng lượng nhẹ từ 1 - 2 chỉ, phù hợp với nhu cầu đeo hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo giá trị tích lũy", đại diện Công ty PNJ cho hay.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, phân tích: Chính vì giá vàng tăng nên khách hàng mua vàng những năm trước tin rằng đây là điều may mắn. Thế nhưng giá vàng đang ở mức cao kỷ lục nên dự báo thị trường vàng ngày Thần tài năm nay sẽ rất áp lực. Dù vậy, các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang tập trung sản phẩm nữ trang cho ngày này. "Giá vàng cao nên họ đẩy mạnh sản xuất vàng có khối lượng nhỏ như 1 phân, 2 phân, 3 phân. Chia nhỏ khối lượng xuống, không những dễ cho khách hàng mua vừa túi tiền mà còn đáp ứng nhu cầu "rước" vàng may mắn của nhiều khách. Một chỉ vàng chia ra 10 sản phẩm bán cho 10 người, thay vì là 1 vỉ nhẫn bán cho một người. Khách mua vàng nhẫn nhiều nên tình trạng khan nguyên liệu sản xuất càng căng. Điều này cũng giải thích vì sao giá vàng nhẫn lại cao ngang ngửa vàng miếng SJC", ông Nguyễn Văn Dưng nhận định.