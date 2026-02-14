Giá vàng hôm nay 14.2.2026: Bật tăng trở lại 2 triệu, bán ra 181 triệu đồng

Sáng nay (14.2), giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 178 triệu đồng, bán ra 81 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2 triệu đồng khi được mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng.

Trên thị trường, một số đơn vị mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC có Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải...

Giá vàng sáng 14.2 bật tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ẢNH: TNO

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới đạt 5.041,2 USD/ounce, tăng hơn 63 USD so với hôm qua. Kim loại quý tăng cao sau khi lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,2%, thấp hơn dự báo 0,3% của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng 0,3% trong tháng 12.2025. Ông Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập - phát biểu trên CNBC rằng vàng, đặc biệt là bạc, đang hưởng lợi từ một đợt phục hồi sau khi CPI tháng 1 ở mức nhẹ đã xoa dịu lo ngại xuất phát từ báo cáo việc làm mạnh công bố hôm 11.2 vừa qua.

Trước đó, dữ liệu cũng cho thấy Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn mức 70.000 mà giới phân tích ước tính. Dữ liệu mới nhất công bố cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 7.2 giảm xuống còn 227.000 đơn. Sự vững vàng của thị trường lao động tiếp tục củng cố niềm tin của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào nền kinh tế Mỹ, tạo cơ sở để cơ quan này duy trì chính sách lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát. Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường hiện dự báo tổng mức cắt giảm lãi suất khoảng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với đợt cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 7.

Cùng đà đi lên của vàng, giá bạc giao ngay tăng hơn 2,3% lên 77,32 USD/ounce, phục hồi sau khi giảm 11% trong phiên trước đó...