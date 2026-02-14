Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 14.2.2026: Bật tăng trở lại 2 triệu, bán ra 181 triệu đồng

An Yến
An Yến
14/02/2026 08:46 GMT+7

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce kéo theo thị trường trong nước đi lên.

Sáng nay (14.2), giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 178 triệu đồng, bán ra 81 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2 triệu đồng khi được mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng. 

Trên thị trường, một số đơn vị mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC có Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải...

Giá vàng hôm nay 14.2.2026: Bật tăng trở lại 2 triệu và bán ra 181 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 14.2 bật tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

ẢNH: TNO

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới đạt 5.041,2 USD/ounce, tăng hơn 63 USD so với hôm qua. Kim loại quý tăng cao sau khi lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,2%, thấp hơn dự báo 0,3% của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng 0,3% trong tháng 12.2025. Ông Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập - phát biểu trên CNBC rằng vàng, đặc biệt là bạc, đang hưởng lợi từ một đợt phục hồi sau khi CPI tháng 1 ở mức nhẹ đã xoa dịu lo ngại xuất phát từ báo cáo việc làm mạnh công bố hôm 11.2 vừa qua.

Trước đó, dữ liệu cũng cho thấy Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn mức 70.000 mà giới phân tích ước tính. Dữ liệu mới nhất công bố cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 7.2 giảm xuống còn 227.000 đơn. Sự vững vàng của thị trường lao động tiếp tục củng cố niềm tin của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào nền kinh tế Mỹ, tạo cơ sở để cơ quan này duy trì chính sách lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát. Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường hiện dự báo tổng mức cắt giảm lãi suất khoảng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với đợt cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 7. 

Cùng đà đi lên của vàng, giá bạc giao ngay tăng hơn 2,3% lên 77,32 USD/ounce, phục hồi sau khi giảm 11% trong phiên trước đó...

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13.2.2026: Giảm 2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 13.2.2026: Giảm 2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng trong nước quay đầu giảm rớt xuống dưới 180 triệu đồng sau vài ngày đứng yên.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận