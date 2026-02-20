Mùng 4 tết, giá vàng tăng 300.000 đồng một lượng

Sáng nay (20.2), nhằm mùng 4 tết, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng. Tương tự, vàng nhẫn 3 số 9 tại công ty này cũng được mua và bán bằng vàng miếng SJC. Các công ty gồm SJC, PNJ, Doji... đang trong kỳ nghỉ tết nên giá bán vàng miếng vẫn đứng yên ở mức bán ra 181 triệu đồng/lượng như trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.990 USD/ounce, cao hơn hôm qua 27 USD. Trong ngày giao dịch tại thị trường Mỹ, kim loại quý biến động mạnh, có thời điểm lên tới 5.020 USD/ounce. Cùng nhịp tăng với vàng, giá bạc thế giới cũng nhảy vọt lên trên 78 USD/ounce, tăng khoảng 1,6% so với phiên trước. Thậm chí, có thời điểm giá bạc xấp xỉ 80 USD/ounce, tăng tổng cộng khoảng 8% trong 2 ngày và lên mức cao nhất trong 1 tuần qua.

Giá vàng sáng mùng 4 tết bật tăng thêm 300.000 đồng một lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc tăng mạnh là do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những lo ngại về bất ổn địa chính trị, nhất là căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Diễn biến giá vàng hiện nay có nét tương đồng với những thời điểm trong quá khứ khi tiến triển ngoại giao kích hoạt đảo chiều thị trường.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 1 vừa được công bố cho thấy các quan chức gần như nhất trí giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, nhưng một số cảnh báo rằng lãi suất có thể tăng lại nếu lạm phát duy trì ở mức cao.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng có khả năng lấy lại mức 5.000 USD bất chấp biên bản Fed có phần hơi diều hâu, phần lớn thị trường không thấy có sự thay đổi lãi suất cho đến tháng 6. Trong khi đó, báo Business Times ngày 11.2 dẫn lời nhà quản lý danh mục đầu tư Steve Land thuộc tập đoàn quản lý tài sản đa quốc gia Franklin Templeton nhận định, căng thẳng thương mại, xung đột toàn cầu và áp lực tài chính trên khắp các nền kinh tế lớn đang củng cố nhu cầu về vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.



