Giá vàng hôm nay 15.2.2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 15.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng miếng vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua vào sau một tuần dù vàng tăng vẫn lỗ 1,3 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước khi mua vào lên 177,5 triệu đồng và bán ra 180,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn tại SJC cũng vẫn bị lỗ bằng mua vàng miếng sau một tuần.

Giá vàng tăng trong tuần nhưng người mua vẫn bị lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần nhảy vọt trở lại lên 5.041,2 USD/ounce, tăng hơn 75 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý hồi phục sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Trước đó, tháng 12 ghi nhận mức tăng không điều chỉnh ở 0,3%. Điều này cho thấy lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến đã thắp lại hy vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất trong năm nay, xoa dịu lo ngại từ báo cáo việc làm mạnh hồi đầu tuần và đẩy vàng đi lên.

Trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng trong tuần tới với các nhà phân tích Phố Wall, nhiều người cho rằng vàng sẽ đi ngang. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, chiếm 42% cho rằng vàng đi ngang; có 4 người, tương ứng 33% dự báo vàng tiếp tục xu hướng tăng và 3 người còn lại, tương ứng 25% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm.

Tuy nhiên, số nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan nhiều hơn. Cuộc khảo sát Main Street với 257 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có 163 người, chiếm 63% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 52 người, tương ứng 20% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 42 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% nhận định vàng đi ngang.