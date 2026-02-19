Mùng 3 tết, giá vàng bán ra 179 triệu đồng/lượng

Sáng nay (19.2), mùng 3 tết, giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi giảm mạnh ngày trước đó, đạt 4.963 USD/ounce. So với mức giảm của ngày 18.2, kim loại quý tăng lại khoảng 80 USD/oucne. Trong nước, vàng miếng tại Công ty Đầu tư vàng Phú Quý được công bố mua vào 176 triệu đồng/lượng và bán ra 179 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với trước tết. Vàng nhẫn tròn Phú Quý được mua vào 175,7 triệu đồng/lượng và bán ra 178,7 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng. Các công ty lớn như SJC, PNJ vẫn đang nghỉ Tết Bính Ngọ nên giá vàng không thay đổi.

Giá vàng sáng mùng 3 tết trong nước giảm so với trước tết ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Reuters, giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi các nhà đầu tư đánh giá những rủi ro địa chính trị đang âm ỉ, trong khi thị trường cũng chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay (theo giờ Mỹ). Hãng tin này trích dẫn phát biểu của nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết đang có một số lo ngại về những căng thẳng địa chính trị hiện hữu với cả Iran và Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta đã giao dịch trong phạm vi rất hẹp trong phần lớn tháng 2. Thực sự không thể nói rằng có một hướng đi rõ ràng nào vào thời điểm này.

Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về các "nguyên tắc hướng dẫn" chính vào ngày 17.2 trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài, nhưng điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận sắp xảy ra. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong 2 ngày 16 - 17.1, trong bối cảnh rủi ro thị trường lao động giảm bớt và tiến triển chậm trong việc kiểm soát lạm phát. Tuần này, các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kỹ báo cáo tiêu dùng cá nhân của Mỹ sẽ công bố vào thứ 6. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed - để tìm manh mối về lạm phát và tác động tiềm tàng của nó đối với chi phí vay mượn. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán sẽ có tổng cộng hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, với đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới...