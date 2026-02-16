Giá vàng hôm nay 16.2.2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng

Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ nguyên giá mua vàng ở mức 176 triệu đồng, bán ra 179 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 3 số 9 giảm 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng mỗi lượng. Dù là vàng 3 số 9 nhưng giá vàng nhẫn tại đơn vị này lại bằng với giá vàng miếng SJC (4 số 9). Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 17 USD mỗi ounce, xuống 5.026 USD. Dù kim loại quý đã lấy lại được mức 5.000 đô la một ounce vào cuối tuần trước nhưng các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư rằng, đợt bán tháo mạnh vừa qua cho thấy thị trường vẫn đang cố gắng tìm lại sự cân bằng.

Vàng phục hồi một phần những tổn thất sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, lạm phát CPI hàng năm đã tăng 2,4% trong tháng 1, giảm mạnh so với mức tăng 2,7% được báo cáo trong tháng 12. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng 2,5% trong 12 tháng qua. Vàng đã tăng lên khi dữ liệu lạm phát tạo cớ cho Cục Dự trữ liên bang (Fed) hạ lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ không có động thái nào cho đến tháng 6.

Cùng với những kỳ vọng xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể nhạy cảm với áp lực bán ngày càng tăng trên thị trường chứng khoán, khi chỉ số S&P 500 không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 7.000 điểm. Thị trường chứng khoán đang nhạy cảm với những lo ngại ngày càng tăng rằng sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ thị trường nói chung có thể không bền vững.